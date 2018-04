Juez otorga arresto domiciliario a exfuncionario de la CSS por caso Dietilenglicol Escrito por Redacción Web. Publicado en Nacionales

Por segunda ocasión se realizó audiencia de cumplimiento al Ex director del Laboratorio de Control de Calidad, que solicitó medida sustitutiva de arresto domiciliario a la cuál se opuso la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio/Femicidio.

El juzgador accedió a la petición de la defensa y otorgó el arresto domiciliario, el cual podrá ser supervisado por el Ministerio Público.La fiscal Roxanna Hernández en acto de audiencia se opuso al otorgamiento de la sustitución por considerar que no existía certificación favorable de la Junta Técnica y que en la evacuación del testimonio de la doctora forense no concluyó su informe en determinar si el condenado podía o no cumplir su sanción en un centro penitenciario.

La Fiscalía argumentó que la galeno se basó en una mera recomendación, también se señaló que hay pluralidad de víctimas en este caso y la retribución justa solo se logra con el cumplimiento de la sanción impuesta en un centro penitenciario.

Taylor fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito contra la salud pública en perjuicio de los pacientes de la Caja de Seguro Social por el envenenamiento masivo con Dietilenglicol.

Se ordenó el inmediato trasladó del ex funcionario a su residencia, donde sus hijos figurarán como los garantes de que se cumpla con el arresto domiciliario.

