El sobrepeso, los piojos y el resfriado al acecho en escuelas

Las enfermedades infectocontagiosas como la gripe y el resfriado común son algunas de las más frecuentes en la época escolar, no obstante padecimientos como los parásitos y obesidad también asechan la buena salud entre los más pequeños.

Jorge Rodríguez, médico familiar del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que durante la etapa escolar “los estudiantes se afectan principalmente por problemas como los resfriados comunes”, por lo cual es importante mantener el esquema de vacunación al día. “No se pueden evitar los resfriados pero con la vacunación se evita caer en complicaciones que pueden ser graves”, agregó Rodríguez.

El médico se refirió a otros problemas como la proliferación de la pediculosis o piojos, no obstante resaltó “que estos parásitos no tienen nada que ver con la mala higiene”, Rodríguez añadió que el contagio se origina porque hay muchos niños en el salón.

Otro de los principales problemas es la mala alimentación, la poca actividad física y un mal manejo del estrés que está desencadenando que la población escolar y adolescente vaya aumentando de peso.

Para el pediatra Iván Wilson, el brote de algunas enfermedades en el año pueden ser producto del cambio de clima y la entrada de la época lluviosa.

El resfriado común en niños

Los primeros síntomas de un resfriado suelen ser picor de garganta, congestión y estornudos. Los niños resfriados también pueden estar muy cansados y tener dolor de cabeza, fiebre leve, dolores musculares y pérdida del apetito. Las mucosidades nasales se pueden volver espesas y de color amarillo.

La pediculosis o piojos en cabeza

Se caracteriza por un picor muy intenso y afecta principalmente al cuero cabelludo. Los piojos no vuelan y no pueden saltar, sin embargo dentro del salón de clases la forma de contagio común es el contacto directo entre niños, o por compartir ropa y otros objetos contaminados.

El sobrepeso y la obesidad escolar

Es la acumulación excesiva de grasa corporal. Para evaluar el sobrepeso y la obesidad en niños se utilizan los percentiles, que son tablas de crecimiento utilizadas por pediatras para valorar el desarrollo de los niños en función de unos valores de referencia para niños de una misma edad y sexo.

