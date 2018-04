Accidente despierta las alertas por la seguridad en las construcciones Escrito por Thaylin Jiménez. Publicado en Nacionales

El accidente ocurrido en Costa del Este, donde fallecieron tres personas, pone en alerta a las autoridades sobre la necesidad de revisar las normas estructurales, vigentes en el país.

Gabriel Isaza, subdirector general de los bomberos señaló que “es necesario revisar la norma para ver qué cambios son necesarios”.



Isaza resaltó que “aunque en primera instancia el edificio cumple con los espacios y lo exigido hay que evaluar en la norma si se debe ampliar el nivel de seguridad en estos lugares”.



El alcalde de la capital José Isabel Blandón indicó que “se coordinará interinstitucionalmente para revisar la normativa vigente. Lo que esta tragedia refleja es la necesidad imperiosa de revisar esas normas. Ya el Ministro de Vivienda ha mencionado que lo harán. Nosotros apoyamos que se haga”.



Con el alcalde coincidió el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Gustavo Bernal, quien señaló que “eventos como este llaman a que se reclame una mayor seguridad en instalaciones y edificaciones”.



“Hay que preocuparse que haya vallas en los estacionamientos porque hay que velar por la vida de las personas”, agregó Bernal.



Mientras que el presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, Aldo Stagnaro, manifestó que “hay que exigir más a los expertos en seguridad. No para castigar, ni parar proyectos, sino pedir más seguridad preventiva a los arquitectos y la municipalidad. Pero ojo, que no usen eso para poner más trabas y burocracia”.



Agregó que “de ahora en adelante, exigir más profesionalismo a quien dé la aprobación final. Más que certeza de castigo, es certeza de responsabilidad y que se sepa quien no hizo su trabajo”.



Por su parte, Elisa Suárez, de Convivienda, indicó que “las normas que existen en Panamá son unas de las más estrictas. Son 19 instituciones que revisan antes que se nos dé un permiso de construcción”.



“Investigación podría tomar seis meses”

ML | La Sección de Homicidio/Femicidio del área Metropolitana y el equipo del MP investiga el accidente ocurrido en el sector de Costa del Este con apoyo a peritos de la UTP. Además la junta técnica de la SPIA verificará que los diseños aprobados fueron los que se construyeron. Esto podría tomar aproximadamente seis meses, señaló Gustavo Bernal.

