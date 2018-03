Más de 43 mil vehículos se desplazan al interior del país para Semana Santa. Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), desplazó unas 25 mil unidades en el territorio nacional para Semana Santa, las acciones estarán coordinadas desde el Centro de Operaciones de Emergencia en Aguadulce y el Puesto de Mando en la Policía de Ancón. Este año la FTC habilitó un puesto de mando de atención rápida en carretera en el área de Santa Clara.El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), activo el Centro de Operaciones de Emergencias de Aguadulce y el puesto de mando de atención rápida de carretera en Santa Clara con ambulancia y el Merc´s Centro de Operaciones Móvil, unas 2 mil 500 unidades estarán brindando seguridad en 41 playas y 7 ríos del país.José Donderis, Director General del Sistema Nacional de Protección Civil reitera el compromiso de las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta en brindar seguridad a los panameños y extranjeros que participaran de las actividades de la Semana Mayor. Donderis indicó que el operativo Titán en su fase 3 inició este jueves y concluirá el próximo lunes 2 de marzo.Servicio Nacional Aeronaval durante el Operativo Titán 2018, mantiene un pie de fuerza de 980 unidades desplazadas en 109 puntos a nivel nacional; Apostados en Muelles, Puertos, Playas, Ríos y Atracaderos.Por parte de nuestra institución el Subcomisionado Belisario Bonini, participó en Noticias Sertv Panamá brindando detalles del desarrollo del operativo de verificación en los diferentes muelles y embarcaderos, El Subcomisionado mencionó los controles antes del zarpe: revisión de licencias a operadores marítimos y también a los pasajeros que viajan a áreas insulares.El Capitán Omar De León participó en el Noticiero Telemetro Reporta , donde mantuvo presencia en el Muelle de Isla Perico, constatando el inicio del operativo de Semana Santa , sobre las medidas de seguridad.Se detectaron 5 embarcaciones sin sus respectivos permisos de navegación, por lo cual fueron remitidas a las autoridades competentes en este caso a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).-La Policía Nacional “Hemos reforzado a la Dirección Nacional Operaciones del Tránsito (DNOT) con personal y equipo policial necesario para garantizarle la vida a nacionales y extranjeros que se desplazarán hacia el interior del país por la celebración de la Semana Santa, sin descuidar claro está, las áreas urbanas”, aseguró el Director General de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón Marín.La inversión de carriles hacia el interior del país inició este jueves 29 a las 10:00 a.m. desde La Espiga de La Chorrera hasta Cerro Campana. En tanto, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. será la inversión de tres carriles, desde el Puente de Las Américas hasta la entrada de Howard; donde se invertirán dos carriles hasta llegar al distrito de Arraiján Cabecera.El domingo 1 de abril la inversión de vías hacia la ciudad capital iniciará en la comunidad de El Nance en San Carlos a partir de las 8:00 a.m. de acuerdo a la movilización vehicular.La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre reporta que según Aforo realizado desde el miércoles a las 8:00 am hasta este jueves 29 a las 4:00 pm se han desplazado hacia el interior del país 43,164 vehículos y en retorno hacia la ciudad capital 17,873.Mi Ambiente, Un total de 580 colaboradores, que incluye a 460 funcionarios y 120 brigadistas voluntarios, desplegó el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) con motivo de las celebraciones de Semana Santa en todo el país. Este pie de fuerza será apoyado por 84 vehículos y 8 lanchas.Se han desplegado 15 patrullajes de monitoreos y fiscalización que incluyen áreas en Chiriquí, en el Parque Nacional Volcán Barú, Parque Internacional La Amistad, sectores de Renacimiento, La Garita, Las Nubes, La Amenaza, Alto de los Guerra, Santa Clara y Piedra Candela; así como en el sector de Panamá Norte (Calzada Larga, Chilibre, El Ñajú, cerro Peñón) y el Parque Nacional Chagres.Se ha producido un incendio de masa vegetal en área cercana a cerro Guacamaya en Coclé. Hubo 87 visitantes a las áreas protegidas de Volcán Barú (Chiriquí), Montuoso y Sarigua (Herrera)El Servicio de Protección Institucional (SPI) Contamos con centros de atención a la Ciudadanía ante todo este movimiento de personas que realizaran el recorrido de las 7 iglesias (Santa Ana, La Merced, iglesia de San José o Altar de Oro, San Francisco deAsís, San Felipe de Neri, así como las Ruinas de la Compañía de Jesús y Santo Domingo.Los servicios de ambulancia y sistema de emergencia estarán habilitados para la cobertura de todas las procesiones y demás actividades que se desarrollaran en esta área. Así mismo el Servicio de Protección Institucional desarrolla una serie de actividades preventivas y operativas en los Monumentos Históricos de San Felipe y la Cinta Costera para crear espacios de confianza y cercanía con la población.Autoridad Marítima de Panamá - “Esperamos que más de 80 mil personas se trasladen por vía marítima para esta Semana Santa, contamos con un pie de fuerza de más de 100 inspectores, su labor consistirá en verificar que los propietarios o capitanes de embarcaciones, tengan su permiso de navegación, el certificado de seguridad vigente para poder zarpar y los implementos de seguridad marítima requerida, como el uso del chaleco salvavidas”, señaló el Ministro para Asuntos Marítimos y Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat Pitty, durante su visita al muelle ubicado en Isla Perico, para verificar el desplazamiento de los pasajeros en este inicio del Operativo.Hasta las 3 de la tarde, de este jueves Santo, se han trasladado unas 10 mil 551 personas en 858 viajes, a nivel nacional.Para que no ocurran incidentes lamentables, es necesario el esfuerzo conjunto entre: la Institución, los capitanes de las embarcaciones, los pasajeros y una divulgación efectiva de las medidas de seguridad, en ese sentido le reiteramos a los capitanes de las naves y a todos los usuarios que utilizan la vía marítima para transportarse, que deben utilizar en todo momento las medidas de seguridad para salvaguardar sus vidas y la de los pasajeros.El Sistema Único de Manejo de Emergencias Médicas-SUME 911 que cuenta con 33 ambulancias operativas, 4 vehículos de intervención rápida tipo auto y 3 tipo motos, tiene un pie de fuerza de 494 colaboradores operativos en diversos puntos de cobertura en este operativo de Semana Santa.Además tenemos activados 6 puntos estratégicos:En Panamá: Villa Zaíta, San Miguelito.En Aguadulce en el Centro de Operaciones de Emergencias COEEn San Carlos - en la Subestación de Policía,en el Puente de Las Américas,Divisa y 24 de Diciembre.También hay 18 Sitios de Lanzamientos que se mantienen funcionando las 24 horas del día en los siguientes lugares:PAN DE AZUCAR, UTP, ATLAPA, CINTA COSTERA, VILLA OLIMPICA, INADHE, COLÓN,LA "Y" CHILIBRE, ARRAIJÁN, AUTOPISTA, CHAME , LAS TABLAS , MONAGRILLO, SANTA MARIA, DAVID, DOLEGA, BUGABA, TOLÉ.Entre los casos más relevantes atendidos tememos 13 incidentes de tránsito y 9 personas enfermas atendidas con diversas patologías.El Ministerio de Salud (MINSA), cuenta con un total de 2 mil 219 funcionarios del Salud (médicos generales y especialistas), distribuidos en 86 instalaciones de salud habilitadas para ofrecer atención médica a la población durante el fin de semana de reflexión.Contamos con un total de 78 ambulancias entre terrestres y acuáticas listas para ofrecer atención médica ante cualquier situación de emergencia.El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Unidades de Búsqueda y Rescate (SAR) del Servicio Nacional de Fronteras; apoyan a la Fuerza de Tarea Conjunta y se encuentran ubicados en las diferentes playas y ríos en las áreas de coberturas durante la Semana Mayor.Caja de Seguro Social (CSS), Iniciando la Alerta verde por Semana Santa, la Caja del Seguro Social (CSS) cuenta con 5,945 funcionarios entre personal de salud, mantenimientos entre otros, distribuidos en las 35 instalaciones de Salud como hospitales y policlínicas, las cuales están en funcionamiento activo.Los servicios pre hospitalarios se brindarán las 24 horas, ubicando las ambulancias en puntos estratégicos, donde se cuente con el servicio. Se cuenta con 254 funcionarios de la DENGEDTP laborando durante el operativo y con la cobertura de 19 ambulancias del servicio pre hospitalario a nivel nacional y ambulancias de traslado básico, estás brindarán cobertura a centros hospitalarios de sus respectivas regiones, también se cuenta con 3 vehículos en él área de metro.Policía Nacional104/ 511-7000, SINAPROC, 520-4426, Bomberos 103, Cruz Roja 455, SUME 911, SENAN 108, SENAFRONT 109.“Tu seguridad es nuestra prioridad”

