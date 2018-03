Instituto de Medicina Legal en espera de fallo para elegir director Escrito por Gina Arias. Publicado en Nacionales

La junta directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) llevó a cabo la tercera reunión para escoger al nuevo director del instituto, en el cual se realizó entrevistas individuales a los tres candidatos elegibles por espacio de 40 minutos.

Entre los aspirantes están el psicólogo forense, Luis Ernesto Rodríguez, el médico y subdirector actual del instituto, José Pachar y el criminólogo, Marco Álvarez.



Pachar resultó con el puntaje más alto en la ronda de entrevistas, la cual representa el 40% de la calificación final. No obstante, la junta directiva conformada por representantes de la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Colegio de Médicos, la facultad de medicina de la Universidad de Panamá y el Colegio Nacional de Abogados no podrá elegir un nuevo director hasta que se resuelva una advertencia de ilegalidad que fue interpuesta contra el reglamento del concurso por méritos, ante la sala tercera de la CSJ.



Según el secretario general del IMELCF, Gabriel Vega, “la advertencia contra el concurso fue interpuesta por un aspirante no elegible”. “Nosotros tenemos que suspender hasta que la CSJ resuelva un fallo con respecto a la advertencia de legalidad”, agregó.

