Meduca retirará de escuelas más de un millón de lácteos con Omega 3

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca), la decisión de retirar los lácteos con Omega 3 se tomó a causa de que diferentes estudiantes reportaron que la leche distribuida en el Programa de Merienda Escolar presentaba un olor y sabor a marisco. Según el Meduca, se retirarán más de 1 millón de unidades en el país.



El presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia de Educación Oficial de Panamá, Eleazar Gómez, presentó ayer una denuncia formal ante el Meduca y el Ministerio de Salud (Minsa). luego de múltiples afectaciones en la salud de niños, supuestamente producidos tras el consumo del producto.



Afectaciones

Gómez denunció que los infantes presentan vómitos, diarrea y dolor estomacal. También afirmó que la leche tiene “olor a pescado, sabor a óxido y el empaque no cuenta con datos de la fecha de fabricación o caducidad”.



Según Gómez se ha reportado esta situación, en el área comarcal, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Panamá Centro, Este y Oeste y Colón. También pidió una explicación sobre cómo se estableció el contrato con la empresa distribuidora, conocer los componentes químicos nutricionales y si se comprobó que va acorde con la edad y la condiciones de salud de cada niño. “Muchos no asimilan la lactosa”, agregó Gómez.



Lucía de Brown, subdirectora de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, aseguró que “no es un químico u otros componente que puede afectar la salud del niño”.

Brown argumentó que “el omega 3 es un componte que se le agrega desde hace muchos años a la leche, lo que ocurre es que de repente el sabor está muy acentuado” y reveló que se reunieron con la empresa y se acordó que se retirara temporalmente el producto, para posteriormente reemplazarlo por leche sin el componente, hasta que la empresa estabilice el sabor.



Por su parte, el ministro del Minsa, Miguel Mayo, se desligó de la situación y manifestó que el hecho no es competencia de su entidad, sino de las autoridades de educación.



Nutricionistas afirman que un desbalance en la cantidad de Omega 3 pudo haber ocasionado el problema en el paladar. “Es algo normal porque el Omega 3 DHA, que se deriva de fuentes marinas tiende a tener un olor y sabor a pescado”, indicó la nutricionista Xenia Hernández.

