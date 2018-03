Primera Dama insta a líderes a erradicar el trabajo infantil y a garantizar los derechos de los niños Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

La primera Dama de la República de Panamá, Lorena Castillo de Varela, hizo un llamado a los líderes y gobiernos del mundo a dar prioridad a la erradicación del trabajo infantil y a priorizar y garantizar los derechos de los niños y adolescentes migrantes y trabajadores.En presencia del presidente Juan Carlos Varela, la Primera Dama, que participa en la Cumbre de Laureados y Líderes por los Niños 2018, que se desarrolla en Jordania, dijo que es responsabilidad de todos asegurar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de quienes representan nuestro presente y futuro.“Al reflexionar sobre el papel que juegan los niños en nuestros países y en el mundo, me pregunto cuánto hemos hecho y cuánto hemos logrado ... Todavía hay niños en el mundo que nacen en situaciones tan duras ... tan inhumanos e injustas, víctimas de la prostitución, del abuso y la violencia en todas sus formas”, expresó durante su intervención en la apertura de este evento donde se deliberará y consensuará un documento que establecerá un plan de acción para abordar los desafíos que enfrentan los niños afectados por la migración y el trabajo infantil.Castillo de Varela manifestó que los líderes y gobiernos deben entender que, si no tienen como prioridad a los niños y adolescentes, el presente y el futuro de sus países, de su región, del continente y del mundo, simplemente serán nulos.Sostuvo que todos debemos luchar, para que la esperanza de un mejor futuro para los niños y adolescentes que todos tenemos, se haga realidad. “Construyamos un futuro prometedor, para que los niños puedan crecer, jugar y estudiar en un ambiente seguro y lleno de amor, compasión, dignidad y respeto”, enfatizó Castillo de Varela, que en Panamá preside el Comité para la Erradicación de Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (CETIPPAT) y forma parte del Comité Coordinador de esta Cumbre.La esposa del Presidente de la República de Panamá, dijo estar convencida de que la educación es el antídoto para combatir el trabajo infantil y las desigualdades que existen en el mundo. “Cuando a un niño se le dan las herramientas y se le garantizan las oportunidades, puede desarrollar todo su potencial para su beneficio, el de su familia y, por lo tanto, el suyo”, enfatizó tras agregar que los niños crezcan saludables y educados, debe ser el objetivo de cada nación que trabaja para lograr un desarrollo sostenible.En presencia de la Viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Zulphy Santamaría y de la Directora de la Directora Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador; Nohely Nieto, la primera Dama dijo que, en Panamá, se están articulando múltiples programas dirigidos a la protección social, donde el papel de la educación es clave para lograr los resultados que buscamos.En el evento en cuyo acto inaugural participó Su Majestad el Rey Abdullah II y donde se dieron cita laureados y líderes mundiales como el Príncipe Ali Bin Al Hussein de Jordania; el Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Sayarthi y , la Presidenta de Robert F. Kennedy Human Rigths, Kerry Kennedy, Castillo de Varela, destacó que como embajadora especial de ONUSIDA y portavoz del movimiento Cero Discriminación, seguirá motivando y fomentando alianzas con aquellos que estén dispuestos a trabajar desde sus esferas de influencia para alcanzar el objetivo de eliminar los estereotipos y prejuicios que aún persisten, promover una cultura donde los derechos humanos, principalmente los de nuestros niños, son respetados y priorizados.“El estigma y la discriminación, que afectan las vidas de millones de personas en todo el mundo, tampoco escapan a nuestros hijos. Es necesario seguir avanzando con determinación para hacer frente al desafío de la defensa de los derechos de nuestros niños y adolescentes porque muchos siguen atrapados en el círculo de la violencia, la discriminación y la exclusión”, remarcó Castillo.La primera Dama de Panamá dijo que ha conocido a muchos niños y jóvenes, ha escuchado sus historias, han compartido sus lágrimas, sueños, dolor, sus esperanzas y sus metas. “Tienen voces que deben ser escuchadas, tienen derechos que no pueden ser violados. #CADANIÑOIMPORTA”, reiteró.En el evento también participó la Directora Ejecutiva de Casa Esperanza, Angélica Lavitola, el Presidente Ejecutivo y Gerente General de Cable & Wireless Panamá; Julio Spiegel, y Juan Thomas, representante de la sociedad civil.

