Padres alertan de al menos 16 escuelas con anomalías Escrito por Gina Arias. Publicado en Nacionales

Aunque el Ministerio de Educación (Meduca) afirmó que ejecutaron trabajos de mantenimiento y reparación a 2,296 escuelas, padres de familia protestan en diferentes partes del país para exigirle a las autoridades mejoras.

Eleazar Gómez, presidente de la Confederación de Padres de Familia, indicó que “los problemas en la educación tienen más de 15 años, sin embargo las familias han despertado, por ello están cada vez más pendientes e interesados en que sus hijos reciban una educación de calidad”.



“En años anteriores se guardó mucho silencio”, expresó Gómez.



También puntualizó que “existe malestar debido a que los acudientes realizan una gran inversión anual para iniciar el año escolar, sin embargo las autoridades no atienden sus responsabilidades y no resuelven las necesidades que ya se conocen”.



Entre las denuncias más frecuentes está el deterioro de la infraestructura, infestación de palomas, falta de agua potable y electricidad, diferencias administrativas, sobrepoblación de estudiantes, falta de docentes, entre otros.



Gómez también denunció las medidas de protesta radicales de los gremios magisteriales, señalando que “utilizan las condiciones estructurales para iniciar huelgas, pero al final terminan negociando ajustes salariales. Nunca estaremos de acuerdo con que se pierdan días de clases; pero respetamos su lucha”, finalizó.



Por su parte, Diógenes Sánchez, miembro de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), denunció que “52 escuelas presentan graves problemas estructurales”, cuestionando la veracidad de las cifras oficiales brindadas por Meduca, que afirmó que solo 7 escuelas no podrían iniciar clases en óptimas condiciones.



El presidente Juan Carlos Varela pidió a los educadores que actúen con responsabilidad. “Si las escuelas no están listas, sean responsables y esperen que las empresas terminen trabajos”, dijo.

GINA ARIAS RIVERA

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Instagram: @riverarias92

Twitter: @riverarias92

Imprimir Correo electrónico