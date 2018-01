Médicos extranjeros podrán ejercer Escrito por Gina Arias. 18 Enero 2018 Publicado en Nacionales

Con la finalidad de llenar las plazas de especialidades médicas que necesita el país, el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz giró instrucciones para contratar de manera temporal a extranjeros residentes que cumplan los requisitos de reconocimiento para adquirir la idoneidad.

Según Martiz “el sistema de salud no puede seguir esperando a que los especialistas se gradúen” y por ello van a hacer válido lo establecido en la Ley N°69.



El director de la CSS manifestó que se realizará un llamado de contratación dirigido a médicos especialistas panameños y de no llenar las plazas, se procederá a realizar una convocatoria para extranjeros. Los seleccionados podrán ejercer la medicina por un periodo de un año renovable.



Censo

En los próximos días se estará realizando un censo para identificar las áreas del país que necesitan médicos especialistas de diferentes áreas, como neurocirugía, cardiología, neurología y patología.



Idoneidad

Los interesados en aplicar a la convocatoria deben ser residentes naturalizados por el Servicio Nacional de Migración y tendrían que presentar los documentos que los acrediten como idóneos para ejercer como médicos en sus países de origen, así como una certificación por el Consejo Técnico de Salud de Panamá.



Francisco Rozas, secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), manifestó que como gremio están conscientes de la necesidad de médicos en algunas áreas, no obstante esperan que “las autoridades realicen una profunda fiscalización de los documentos presentados por los postulantes y eso tomará tiempo”.



Mientras que Domingo Moreno, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), opinó que la escasez de médicos y profesionales de la salud es producto de una mala planificación en los nombramientos a lo largo de las administraciones.



“También es importante que las autoridades de salud tomen en cuenta la medicina preventiva, porque si solo nombramos especialistas para curar nunca vamos a mejorar la calidad de vida de los panameños”, resaltó Moreno.

Gina Arias Rivera

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Instagram: @riverarias92

Twitter: @riverarias92

Imprimir Correo electrónico