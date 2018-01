Procuraduría investiga cómo expediente de Financial Pacific se encontró fuera del tribunal Escrito por Redacción Web. 17 Enero 2018 Publicado en Nacionales

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación por el delito contra la Administración Pública, a fin de determinar cómo documentos o expedientes relacionados al caso Financial Pacific se encontraban fuera del tribunal de la causa, donde deben permanecer bajo custodia.

El hecho que dio inicio a la investigación se produjo el día 15 de enero, entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m. cuando una persona que viajaba en su vehículo desde Panamá Oeste a la ciudad de Panamá, se percató que un motorizado que iba en la misma dirección a la altura de Loma Cová, distrito de Arraiján, al momento de pasar entre los vehículos rosó en el lado derecho con uno de los carros en tránsito, y esto produjo que se le cayera el paquete de la alforja o el maletín trasero de la moto y no se dio cuenta.

Narró el conductor del vehículo que al mirar que los otros autos en marcha pasaban por encima del paquete, lo recogió y cuando al llegar al trabajo revisó el mismo, pudo observar que se trataba de documentos oficiales del Estado y los entregó este martes 16 de enero a la Procuraduría General de la Nación, debido que al mirarlos conoció que se trataba de temas legales oficiales.

Al recibirse los documentos este despacho se percató que se trata de varios cuadernillos del Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Circuito Judicial de Panamá, relacionado al caso Financial Pacific, entre los que se encuentra un Incidente de Controversia promovido por el abogado Nicolás Brea, Incidente de Controversia presentado por la abogada Abril Arosemena; solicitud de Calificación Compleja como de Delincuencia Organizada presentada por la fiscal Séptima Anticorrupción, Leyda Saenz; Cuadernillo contentivo de Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento promovido por el abogado Rogelio Gálvez; Incidente de Competencia de Previo Especial Pronunciamiento presentado por la licenciada Abril Arosemena; Incidente de Controversia presentado por la firma Guevara Legal Bureau.

Luego de presentado el hecho se investiga el delito contra la Administración Pública, a fin de determinar por qué los cuadernillos del expediente se encontraban fuera del tribunal.

Desde su inicio esta administración de la Procuradora General de la Nación, Kenia I. Porcell D. asumió el compromiso de investigar hasta las últimas consecuencias todas las causas relacionadas a los delitos del caso Financial Pacific.

Magistrado toman medida

En un comunicado del Órgano judicial se informó que este martes 16 de enero de 2018 a eso de las 5:00 p.m. funcionarios del Ministerio Público llevaron a cabo una inspección en el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal.

La señora procurado Kenia Porcel comunicó al presidente dela Corte Suprema de Justicia (CSJ), José E. Ayú Prado Canals el hecho de que se abrió una investigación luego que una persona encontraron en la vía pública documentos relacionados con un proceso que está conociendo este despacho judicial y “se le brindó toda la colaboración para la diligencia”, que finalizó pasada las 7:00 p.m.

En un comunicado que informa que la investigación se adelanta de acuerdo con el Código Procesal Pena (SPA), respetándose todas las garantías fundamentales, V.G., estados de inocencia, derecho a al defensa, reserva, debido proceso, etc”.

El presidente de la CSJ citó para este miércoles, 17 de enero a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, como superiores jerárquicos del Juzgado Séptimo del circuito de lo Penal, para participarles lo que informo la señora procuradora.

