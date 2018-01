Panamá avanzará en derechos homosexuales tras opinión de la CorteIDH Escrito por AFP. 17 Enero 2018 Publicado en Nacionales

AFP | Panamá espera avanzar contra la discriminación de las minorías sexuales gracias al reconocimiento de los matrimonios homosexuales por parte de la la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó la vicepresidenta Isabel de Saint Malo."La constitución panameña establece la no discriminación, como de hecho ha establecido este fallo de la Corte, así que estamos seguros que con ello podremos seguir avanzando aún más en la agenda de equidad y no discriminación", dijo De Saint Malo ayer.La alta funcionaria reconoció que las opiniones de la CorteIDH son vinculantes, por lo que la cancillería envió la opinión de este organismo a los tres poderes y al Tribunal Electoral.Sin embargo, De Saint Malo no respondió si Panamá permitiría de inmediato las bodas entre personas del mismo sexo. La Corte emitió la pasada semana una opinión en la que señaló que las parejas del mismo sexo cuentan con los mismos derechos que un matrimonio heterosexual y rechazó que deban contar con una figura jurídica distinta a la que ampara a las parejas de distinto sexo.

