Ministro Etchelecu pide solidaridad a residentes de Brooklicito 16 Enero 2018

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu, lamento la presencia de “actores que por ganas de hacer política y ánimo de buscar protagonismo quieren enderredar” el proceso de traslado de familias y renovación de Brooklincito.

El residencial improvisado formado hace por lo menos 50 años forma parte de un globo de terreno que fue expropiado por la administración Varela para crear una proyecto habitacional de siete torres con 350 apartamentos.

“La mayoría de las viviendas son barraca de madera o construcciones de bloques precarias que no cumplen con un código y por ello debemos ser solidarios y proteger a las familias. Creo que lamentablemente existen persona no son solidarias. Hay que ser solidario porque si no lo somos este país no lo podemos transformar”, mencionó el ministro.

El funcionario aclaró que en el sector encontraron 240 viviendas en las que residen 290 familias muchas en condiciones de hacinamiento, las cuales tendrán prioridad para adquirir los apartamentos que deben culminar su construcción en 18 meses.

“Si encontramos personas con necesidades especiales se le da un cheque de asistencia habitacional por 200.00 balboa, para que tengan una ayuda al mudarse, pero no es una responsabilidad completa del Estado. Son 25 familias que han sido desinformadas”.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Hos, S.A: a un costo de 21, 698, 954.95 y cada apartamento de dos recamaras tendrá un costo de 15 mil dólares, mientras que los de tres habitaciones costarán 19 mil balboas.

