Tribunal de Apelaciones confirma medidas cautelares en caso “El Gallero” Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en Nacionales

Este lunes 15 de enero de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, confirmó la decisión apelada por la cual se niega la revisión de las medidas cautelares de detención domiciliaria aplicada al separado alcalde de La Villa de Los Santos, de 61 años de edad, a quien se le imputa los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos; así como la detención provisional impuesta a un expolicía, de 24 años de edad, imputado como cómplice primario del delito de tráfico internacional de drogas, ambos implicados en el caso conocido como “Operación El Gallero”.

En ese sentido, los magistrados que integran el Tribunal de Apelaciones: Greta Marchosky (Presidenta), Mauricio Marín y Viterbo Quintero, luego de escuchar la sustentación de apelación de los abogados defensores particulares Gladys Quintero y Rigoberto Vergara, así como la argumentación de la fiscal Primera Superior Encargada en Delitos Relacionados con Drogas, Xiomara Rodríguez, llegaron a la decisión unánime en que la juez de Garantías, Ruth Aizpú en audiencia celebrada el pasado 8 de enero, sí motivó su decisión de negar ambas solicitudes de revisión de medidas cautelares impuestas a los hoy imputados, en ese momento basado en que no existían elementos que variaran los peligros procesales que afectarían los fines del proceso.

En su momento, ambos defensores particulares expresaron al Tribunal su disconformidad con las medidas cautelares impuestas, argumentando que no existe peligro de fuga, ni de destrucción de evidencia, entre otros; por lo que solicitaron se les aplicaran a sus defendidos medidas cautelares menos severas, como el reporte periódico ante la autoridad competente y la prohibición de abandonar el país, así como el levantamiento de la suspensión del ejercicio del cargo al alcalde separado.

Por su parte, la fiscal reiteró en que no existe ninguna variación para modificar las medidas cautelares, y por ello solicitó se confirme la decisión adoptada en audiencias anteriores. No obstante, los magistrados del Tribunal de Apelaciones, luego de verificar las grabaciones de audio de la audiencia apelada, llegaron a la convicción que las circunstancias argumentadas por los defensores no tienen -a este momento- el sustento para variar las medidas cautelares aplicadas, persistiendo los riesgos procesales adoptados por las juezas de Garantías en las audiencias previas. En ese sentido, llegaron a la decisión unánime de confirmar las medidas cautelares impuestas a los hoy imputados.

Imprimir Correo electrónico