ATTT pone fecha de cumpleaños para el transporte informal Escrito por Redacción Web. 15 Enero 2018 Publicado en Nacionales

Tras la anunciada salida de los autobuses de transporte colectivo de pasajeros conocidos como neveras que traspalados pasajeros en el corredor sur, los dirigentes y autoridades acordaron que la salida delas unidades sin certificado de operación se llevará este miércoles 17 de enero, de forma paulatina sin impactar el servicio a los usuarios.

El dirigente de Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac) Tomasito López aseguró que los vehículos podrían circular y saldrían sin inconveniente al momento que Mibus contara con las suficientes unidades para servir a la demanda.

“Estamos anuente que los carros si tiene que ser revisados y que está entrando una nueva flota de buses Torino para darle servicio a la ciudadanía, pero eso no impide que nosotros no salgamos a dar el servicio. Hemos reducido de 44 a 25 unidades y medida que la empresa Mibus vaya cumpliendo con las necesidades que tiene el pueblo de trasporte así vamos estar sacando los buses”, dijo López.

El dirigente fue enfático al referirse a la posibilidad de recibir algún tipo de indemnización por la salida del mercado.

“Esperamos que el gobierno no cometan el error de la administración anterior donde los buses no dieron al talla. No tenemos responsabilidad de tener que recibir algún tipo de compensación”.

En esto coincidió con el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre Julio González.

“Cualquier tipo de manifestación de querer ser compensado, indemnizados o que las autoridades tengan algún tipo de compromiso les manifiesto que no tenemos ningún tipo de responsabilidad en redimir alguna de estas organizaciones.

Ellos asumieron estos compromisos bajo su propio riesgo”.El directivo aseguro que la semana pasada se reunieron con la cooperativa San Cristóbal de Chepo, la empresa Tranfusa y Sicotracs para anunciarles los controles que se harían contra las unidades que no cuenten con los certificados de operación.

“El miércoles inicia las fiscalizaciones y controles, y los vehículos que no tengan certificado de operación serán sancionados y removidos. No voy a permitir que se trate de suavizar el mensaje”, dijo González.

El funcionario aseguro que desde agosto de 2014 se tiene la cantidad y lugares en que se encuentra el transporte informal, y por ellos el Estado ha invertido en la compra de nuevas unidades tipo Torino para de las cuales 108 ya están en funcionamiento en las rutas de Don Bosco, Versalles, Tocumen, Mañanitas y el área de la 24 de diciembre.

Al respecto el gerente General de Mi Bus Ignasi Armengol, aseguró que se han dispuesto 45 nuevas unidades para reforzar las 35 que se colocaron las semanas anteriores.

“Estamos convencido que con este refuerzo podemos ir incrementando el número de pasajeros que podemos ir transportando y ojala dejen los carros en casa. Estamos para transportar gente y para eso hemos reforzado las línea y bajado el pasaje”, manifestó Armengol.

Por su parte, el presidente Juan Carlos Varela dijo que el proceso se lleva a cabo con tranquilidad con la comunicación que se tiene con el sector transportista.

“Ese es un proyecto que se está haciendo por etapas. A medida que llegan los buses del metro bus, los nuevos trenes del metro, se termina la ampliación de los corredores Sur y Norte y que entre la Línea 2, el transporte informal va a tener que ir poco a poco cediendo al transporte formal. Lo bueno es estamos dialogando con los dirigentes transportistas. Nosotros sentimos que si las cosas se hacen bien, en su momento pudiéramos culminar este proceso en paz, sin ningún tipo de situaciones. Ya estamos avanzando y como ustedes han visto los trabajos en el corredor sur y norte empezaron, ya han llegado muchos metrobuses nuevos”.

El mandatario menciono que se espera un informe por parte de la empresa de transporte masivo y la ATTT ante el Consejo de Seguridad para asegurarse que MiBus tenga la capacidad para reemplazar al transporte informal

.“Empezamos con los diablos rojos que no tenían certificado de operación. Ahora se avanza el tema de las neveras y lo último será los pequeños busitos de 15 pasajeros que nosotros sentimos que con diálogo le podríamos buscar algún tipo de solución para que estos panameños que se dedican a esto lo hagan pero siguiendo las reglas del Tránsito y las reglas del país”, dijo.

Reitero que no se entregará ningún tipo de compensación, pero tampoco dejara a algún panameño sin empleo y sin oportunidad de ganarse la vida.

“Lo que hay es que formalizar el transporte. Yo siento que hay oportunidad para todos. Hay que ver el tema de las rutas alimentadoras. El sistema va a cambiar cuando se amplíen los corredores y cuando se diseñe el carril invertido en el corredor Norte y Sur ellos van a salir por competencia. Hay es que replantear el servicio que dan y que den otro tipo de servicio para mejorarle el servicio a la población, afirmó.

Varela confirmo lo dicho por el dirigente transportista y la ATTT no se permitirá el traslado de pasajeros sin el correspondiente certificado de operación.

