Director de la CSS desmiente sobrecosto en nueva licitación del Lisinopril

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS) Dr. Alfredo Martiz F. reiteró, este jueves 11 de enero, que no hará del Lisinopril un tema mediático y que únicamente se trata de una facultad establecida en la ley de suspender el uso y comercialización del medicamento basado en una resolución de la dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud.

“Yo no puedo hacer otra cosa que acatar la norma establecida en la Resolución No. 673 del 2 de noviembre de suspender el uso y comercialización del producto farmacéutico Lisinopril con Registro Sanitario No. 79269 fabricado por Aurochemicals Pharmaceutical de India”, dijo el Dr. Martiz en la provincia Chiriquí, donde realiza una gira de trabajo.

Otra de las razones expuestas en la resolución es la inconsistencia en la documentación presentada en el proceso de evaluación de la renovación del Registro Sanitario del producto.

De igual forma desmintió de que la nueva licitación para las tabletas de Lisinopril se efectúe por encima del precio establecido, ya que la ley establece que si no se adjudica al primer proveedor se le pasa al segundo, sino al tercero, cuyo precio de referencia es de 0.025 centésimos.

Aclaró que la norma es clara y establece que las compras unitarias están prohibidas en las unidades ejecutoras, así que todas las instalaciones de la CSS saben que no deben estar comprando productos porque hay una licitación de por medio y esa es la que hay que honrar y darle continuidad.

En otro tema, agregó que para este jueves deben estar llegando para su firma, productos como Micofenolato y otros que son utilizados para pacientes de quimioterapia, donde se hicieron 266 adjudicaciones y se espera que para el mes de febrero llegue al país una nueva remesa.

Se recomienda a los pacientes que consumen Lisinopril USP 20 mg, Registro Sanitario No. 79269 de la casa farmacéutica Aurochemicals Pharmaceutical de India, que acudan al servicio de urgencias de las instalaciones de la CSS a devolver el producto, sea atendido por un médico y que reciba un nuevo tratamiento antihipertensivo.

