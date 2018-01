CSS recomienda devolver las tabletas de Lisinopril con registro 79269 Escrito por Redacción. 05 Enero 2018 Publicado en Nacionales

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, Dr. Américo Lombardo ofreció recomendaciones a los pacientes hipertensos que tengan en su poder Lisinopril USP 20Mg con registro sanitario 79269 que se presenten a la unidad ejecutora más cercana para que devuelvan el producto.Bajo la salvedad de que la población no debe entrar en ‘pánico’ porque se trata de un proceso regular de Farmacovigilanacia, el Dr. Lombardo explicó que la CSS entregará una constancia de la devolución del medicamento y seguidamente una evaluación médica del paciente para determinar el estado de salud del asegurado, desde el punto de vista de su patología.De igual forma el médico tratante procederá a sustituir el medicamento para seguir el tratamiento al paciente de manejo de la presión, ya sean condiuréticos, betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio,porque son cerca de siete alternativas que tiene el médico mediante evaluación para recetar un nuevo producto antihipertensivo.Las recomendaciones ofrecidas en un medio de comunicación se hicieron acompañar del anuncio de que la CSS está a la espera de que en las próximas semanas llegue a Panamá, a través de la empresa C.G. DE Haseth & CIA, un nuevo lote del medicamento Lisinopril.Por su parte del el Dr. AlfredoMartiz F., director general de la CSS dejó claro que, hasta este momento, no existen reportes de afectaciones a la salud por la ingesta de este lote de LisinoprilUSP 20Mg, que se viene suministrando desde el año 2015.Dijo que la suspensión de uso y comercialización del producto se hizo a través de la Comisión de Fármaco Vigilancia donde se tomó la medida preventiva y no debe causar pánico en la población.

