Mingob fiscalizará implementación de la Justicia Comunitaria de Paz que inicia en enero Escrito por Redacción. 31 Diciembre 2017

Con una constante fiscalización, sensibilización y orientación el Ministerio de Gobierno (MinGob), continuará respaldando la implementación de la Ley N°16 del 17 de junio de 2016, que crea en Panamá la Justicia Comunitaria de Paz y que entra a regir el próximo 2 de enero de 2018 en las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste, las comarcas Kuna de Madungandí, Wargandí y en Puerto Obaldía de la comarca Kuna Yala.El Ministro de Gobierno encargado, Carlos Rubio, subrayó que desde este 2 de enero, finalmente se logra el inicio de una transición de justicia de policía y de corregiduría hacia una justicia conciliadora a través de la figura de jueces de paz, donde primará la negociación, la mediación y la búsqueda de puntos en común para resolver los conflictos comunitarios.Rubio elogió la labor la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) encargada, por parte del Ministerio, de proveer a la comunidad y a los municipios las herramientas en materia de capacitación, sensibilización y divulgación de la Ley N°16 del 17 de junio de 2016, instituye la Justicia Comunitaria de Paz en nuestro país, viajando a través de los 18 municipios de las provincias y comarcas que comprenden al Primer Distrito Judicial.Rubio subrayó que gracias a estas capacitaciones, tanto autoridades locales como el público en general de Panamá, Colón, Panamá Oeste, Colón, Darién, incluso en las comarcas, cuentan con una mejor y mayor información de lo que será la Justicia Comunitaria de Paz.En este sentido, Amyleth Torres, directora de la DRAC, destacó que durante 2017, se realizaron 22 jornadas de sensibilización en los 18 municipios del Primer Distrito Judicial, capacitando a más de 1,000 personas.En estos encuentros, se ilustró a los presentes sobre cuáles son los requisitos y funciones de los jueces de paz y mediadores comunitarios, destacando que las personas electas deben contar con la autoridad ética reconocida por la comunidad.Igualmente, el juez de paz podrá atender denuncias sobre riñas, agresiones verbales, actos ilícitos que no supere el valor de mil balboas, agresiones físicas cuya sentencia no alcance los 30 días de sanción, así como los casos civiles, desalojos y demás asuntos que actualmente son competencia de las corregidurías.Además, en cumplimiento a la Ley N°16 uno de los logros más destacados del MinGob fue la elaboración y posterior entrega a los 18 municipios del Primer Distrito Judicial, de 3 documentos vitales para su funcionamiento: el Reglamento de Funcionamiento de la Casa de Justicia de Paz, el Reglamento de Ejecución y Apelaciones para estas casas y el Reglamento para la Conformación de las Comisiones Técnicas Distritales, reglamentaciones que deben ser utilizadas en las Casas de Paz a partir del 2 de enero del 2018.En la Comarca…Es importante destacar que para la elección de los delegados administrativos y mediadores comunitarios en las comarcas de Wargandí, Madungandi y de Puerto Obaldía en Kuna Yala, más de 15 personas fueron postuladas por las comunidades para optar por los puestos y correspondió al Ministro de Gobierno hacer la elección.Una nueva era de justicia administrativaA partir de este 2 de enero del 2018, el Ministerio de Gobierno dará seguimiento a todos los municipios donde se implemente la Justicia Comunitaria de Paz. Los alcaldes por su parte, en cumplimiento a la Ley 16, deberán rendir informes trimestrales a la DRAC sobre los casos que atienda cada Casa de Justicia en los corregimientos que comprenden estos municipios.Se informó que en la primera semana del mes de enero, autoridades del MinGob realizaran un recorrido en los Municipios para verificar que las Casas de Justicia estén debidamente conformadas y realizar reporte sobre los detalles que falta para buscar su pronta solución.Igualmente la DRAC, ya tiene planificado para el 2018 un programa de capacitación no solo para los Municipios donde el próximo martes inicie la aplicación de la Ley 16, sino con el resto del país que la implementará a partir de 18 de junio del 2018.

