Abren convocatoria de becas para profesores de escuela media Escrito por Redacción Web. 21 Diciembre 2017 Publicado en Nacionales

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores informo de la apertura de convocatorias para el programa S.U.S.I. para profesores de escuelas medias, iniciativa educativa del gobierno de los Estados Unidos a través del Buró de Asuntos Culturales y Educativos (ECA) del Departamento de Estado.El curso está dirigido a docentes, capacitadores de docentes, desarrolladores de currículo, escritores de textos, oficiales del Ministerio de Educación u otro profesional relacionado con la educación de escuela media y que desea introducir o realzar aspectos de los EE.UU en su currículo o seminarios para profesionales de la educación.Los postulantes deben ser panameños, tener entre 30 y 50 años, contar con poca o ninguna experiencia en los EE.UU y contar con un nivel avanzado del idioma inglés.Los participantes deberán participar de la totalidad de la duración del programa (cinco semanas), aceptar que no pueden ir acompañados a los Estados Unidos por ningún familiar, y deben comprometerse a regresar al país inmediatamente después de terminar la enseñanza.El programa cubrirá los trámites de visa, pasajes aéreos, hospedaje, alimentación y además contempla un seguro médico donde condiciones preexistentes no serán cubiertas. Los candidatos seleccionados recibirán una orientación previa a su partida.La solicitud y cualquier documento adicional deben ser enviados a:; la fecha de cierre de la convocatoria se ha fijado para el 5 de enero de 2018, antes de las 11:00 a.m. Les recomendamos el siguiente enlace para conocer más detalles: http://exchanges.state.gov/susi

Imprimir Correo electrónico