Se implementará horarios nocturnos para mejorar flujo vehicular en la vía Centenario Escrito por Redacción. 28 Agosto 2017 Publicado en Nacionales

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conjunto con la empresa contratista Centralmix, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional acordaron implementar las siguientes medidas:

Para las actividades de desmonte, pavimentación de cuneta central, perfilado, mantenimiento de puentes y reposición de defensas metálicas realizar cierres parciales por fuera de las horas picos.

En tanto para la actividad de reposición de losas de concreto es necesario hacer cierres de carril debido a que la reposición de losas no se repone en una noche. Se dispuso que la empresa contratista trabaje en dos turnos, de 10:00 p.m a 4:00 a.m de domingo a viernes. Y de 4:00 a.m a 3:00 p.m de lunes a sábado.

En los tramos cerrados donde se realiza reposición de losas, se habilitarán los hombros en horas pico de lunes a viernes de 4:00 p.m a 8:00 p.m y sábado de 12:00 m.. a 4:00 p.m.

Estas acciones contribuirán a mejorar la vialidad en los lugares donde se realiza la reparación de losas en la vía Centenario.

El Ministerio de Obras Públicas inició en el julio del presente año a través de la empresa Centralmix los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la vía Centenario que abarcan unos 20 kilómetros, obra prevista a concluir en un año.

Los trabajos inician del paso Elevado Vehicular Estado Nacional (Rod Carew)- y concluye en el Paso Elevado Vehicular Perurena, inversión que alcanzan unos B/.16,590,401.65.

Los trabajos comprenden desmonte mecánica en los hombros y la cuneta central, pavimentación de cuneta central, como rehabilitación de losas de concreto. Una vez se concluya la rehabilitación de la losas de concreto, se procederá a pasar una máquina perfiladora para mejorar el acabado de la rodadura del pavimento.

También se dará mantenimiento a los puentes vehiculares, a través de limpieza y pintura, y se procederá a la reposición de defensas metálicas.

