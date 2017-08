Alcaldía retira más de mil anuncios sin permisos en lo que va del año Escrito por Redacción. 25 Agosto 2017 Publicado en Nacionales

Más de mil anuncios publicitarios sin permiso sobre la servidumbre pública han sido removido en lo que va de este 2017, así lo indica Ramón Bartoli, jefe de Publicidad Exterior de la Alcaldía de Panamá.Los operativos que se realizan cada mes han detectado anuncios publicitarios o estructuras incumpliendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 138 de 22 de septiembre de 2015, donde se prohíbe colocar anuncios y estructuras publicitarias sin permiso emitido por la municipalidad.En el Acuerdo también se establece que no se podrá colocar anuncios sobre los postes eléctricos, torres eléctricas y telefónicas, semáforos o cualquier estructura como puentes vehiculares y peatonales.En sectores como Vía España, Calle 50, Avenida Eusebio A. Morales, Tocumen, Versalles en Juan Díaz, Costa Sur, Ave. Balboa, Avenida Cincuentenario, Vía Porras, Casco Antiguo y Panamá La Vieja los inspectores municipales han removido vallas perimetrales, anuncios de postes, monolito y bandeloras.A este grupo, se suman las 35 estructuras removidas este 25 de agosto en Condado del Rey, donde invadían espacio público."Está prohibido colocar vallas en la servidumbre pública vial o municipal, el operativo fue precisamente porque estas publicidades no tienen permisos y son estructuras que contribuyen con la contaminación visual", agrega Bartoli.Para quienes incumplan con el Acuerdo Municipal deberán cumplir con los gastos de remoción, traslado y almacenamiento, a razón de $40 por metro cuadrado o facción de la publicidad exhibida.Estos operativos se llevarán a cabo con el objetivo de disminuir la contaminación visual para crear un mejor entorno en la ciudad.

