Autoridades cierran por insalubre panadería en San Miguelito Escrito por Redacción. 23 Agosto 2017 Publicado en Nacionales

Por insalubre e irregularidades detectadas, en un operativo conjunto, las autoridades de la Alcaldía de San Miguelito y el Ministerio de Salud (Minsa) cerraron este miércoles, 23 de agosto, la panadería y pastelería Venepanito, ubicada en San Isidro, corregimiento de Omar Torrijos.Eloy Rojas, juez de aseo del Municipio de San Miguelito, explicó que tras la inspección rutinaria se encontró, entre otras irregularidades, que el local tenía una trampa de grasa totalmente colapsada, y en términos generales, no cumple con los requisitos de salud para el expendio de los panes o alimentos, lo que ponía en “un grave riesgo de salud a la población del distrito de San Miguelito”.“En esta administración del alcalde Gerald Cumberbatch, a través del juzgado de aseo, estamos procurando que los ciudadanos tengan cada vez más un San Miguelito limpio, seguro y renovado como ha sido nuestro enfoque, nuestra meta, y vamos a seguir haciendo estas inspecciones rutinarias en los comercios y todos los lugares que se requieran para que el tema de la disposición de los desechos no causen enfermedades ni problemas a la población del distrito”, señaló Rojas.Funcionarios del Minsa advirtieron que la panadería no cuenta con las condiciones higiénicas-sanitarias “ni siquiera en lo más mínimo requerido o que deben requerirse a un manipulador de alimento a la hora de manipular alimento”. “Practicante una trampa de grasa colapsada, materia prima insalubre, utilizado para procesar el pan; sobre todo los utensilios, todo en mal estado, los manipuladores de alimentos no cuentan con carnés de salud”, señalaron.Explicaron que el cierre del local se dio por todas las anomalías detectadas durante el operativo conjunto realizado con la Alcaldía de San Miguelito, un esfuerzo para salvaguardar la seguridad de quienes acuden a locales de expendio de alimentos.

