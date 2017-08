Piden detener y conducir a 8 investigados por blanqueo de capitales Escrito por Reinelda Álvarez. 23 Agosto 2017 Publicado en Nacionales

La Fiscalía Especial Contra la Delincuencia Organizada envió una carta al director de Investigación Judicial, Marcos Córdoba, para que localice y conduzca al despacho judicial a ocho personas vinculadas en una investigación en por supuesto delito de blanqueo de capitales.

Entre los implicados se mencionan a Iván Rafael Clare Arias, exdirectivo de Financial Pacific; West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific quien está detenido desde el 24 de enero de 2017; Mayté Pellegrini, exoficial de cuentas de Financial Pacific, quien actualmente tiene una medida de impedimento de salida del país; Aarón Mizrachi, vinculado a una de las sociedades que gestionó la compra del grupo Editora Panamá América, S.A.; Tse Yum Ling; Navin Mohan Bhakta, empresario hindú-panameño; Mariel Rodríguez y Oscar Rodríguez Díaz.

