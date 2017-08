Asociación Panameña de la Etnia China juramentó a su primera Junta Directiva Escrito por Redacción Web. 22 Agosto 2017 Publicado en Nacionales

Con el fin de seguir mejorando el vínculo cultural, comercial y de amistad entre China y Panamá, Juan Yau, asumió la presidencia de la Asociación Panameña de la Etnia China de Panamá, que tiene como principal propósito contribuir al desarrollo de la comunidad chino-panameña en el país, con mayor énfasis, luego del establecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Popular China y Panamá, indicó Johny Tang King, organizador general de la actividad.

Por su parte, Chi Cuan Yao, sostuvo que "ahora es el momento de incentivar a nuestros jóvenes chinos-panameños, a ser más proactivos y mantener el liderazgo para juntos ser protagonistas de nuestra historia no solo en el aspecto comercial y empresarial, sino también en lo político y cultural, procurando hacer de Panamá un país altamente prospero”.



En tanto, el ex vicepresidente de la República de Panamá, Arturo Vallarino, recalcó los grandes y destacados éxitos comerciales alcanzados por la comunidad china, tanto en el sector público como en el sector privado, a través de los importantes cargos que ha ocupado en nuestro país.



La juramentación estuvo a cargo de Wan Wheihua quien colocó las bandas al presidente Juan Yau, y sus tres vicepresidentes José Liao, Chi Cuan Yao y Johny Tang King ante la presencia de los distintos representantes de las asociaciones chinas de Panamá.



Durante la actividad recibieron placas de reconocimiento los honorables diputados Zulay Rodríguez Lu, Iván Picota, Manuel Salas y Luis Eduardo Quirós por su participación y aporte para impulsar la Ley que creó el Consejo Nacional de la Etnia China, mediante la Ley 32 del 2014, equipo de trabajo liderado por Roberto Chin y su Secretario General Juan Tam, quienes han realizado muchas acciones a favor de la comunidad china de manera silenciosa, pero con un trabajo muy significativo.



A este acto protocolar asistieron el ex vicepresidente Arturo Vallarino, Wan Weihua, encargado de negocios de la República Popular China, miembros del Consejo de la Etnia China de Panamá, autoridades gubernamentales, invitados especiales y medios de comunicación.

