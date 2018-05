Aupsa detecta que establecimientos incumplen con requisito sanitario Escrito por Redacción. Publicado en Provincias

Chocolates, pastillas, mostaza en grano y suplementos alimenticios que no tenían registro sanitario fueron decomisados en establecimientos comerciales de Penonomé, Chitré y El Valle de Antón por funcionarios de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) de oficina regional de la provincia de Herrera.Los productos procedentes de Turquía, China y Estados Unidos no cumplían con el requisito establecido en el Decreto Ley 11 del 22 de febrero de 2006, Artículo 54 que establece que todos los alimentos que ingresan al país deben registrarse ante la Autoridad previamente a su importación.La Aupsa en su constante rol de vigilancia, realiza operativos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la introducción de alimentos importados. Sumado a esta labor, los consumidores cuentan ahora con Aupsa Go!, la App que verifica a través de los dispositivos Android e iOS que el producto importado que va a comprar tenga registro sanitario. También permite ver el país de procedencia e ingredientes del alimento.

