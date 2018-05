MP apela medida cautelar a vinculado con tráfico ilícito de migrantes Escrito por Redacción Web. Publicado en Provincias

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Litigación Temprana de la Fiscalía Regional de Darién, a cargo de Juan Antonio Escobar Castillo apeló la decisión del Juez de Garantías, Luis Mitre, quien le aplicó la medida cautelar de notificación los viernes de cada semana a un ciudadano cuyo nombre se compone de las siglas J. A. F., por el delito de tráfico ilícito de migrantes.

La audiencia por este caso se realizó el 2 de mayo de 2018, donde el Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Juan Antonio Escobar Castillo, de la Fiscalía de Litigación Temprana de Darién.

Este caso se originó cuando la Unidad de Atención Primaria de Metetí, Darién en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) realizaron una diligencia de vigilancia y seguimiento, para dar con la aprehensión de un ciudadano que se tenía información que iba a trasladar cuatro migrantes ilegales de nacionalidad cubana, con dirección hacia la ciudad de Panamá, lo que constituye un delito de tráfico ilícito de migrantes.

El ciudadano fue aprehendido el 30 de abril de 2018, cuando intentaba trasladar hacia la ciudad de Panamá a cuatro cubanos ilegales.El Juez de Garantías en base a las argumentaciones de las partes acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró legal la operación encubierta de vigilancia y seguimiento dentro de la investigación, también se declaró legal el allanamiento excepcional y la aprehensión del individuo J.A.F.

También se le imputaron cargos al ciudadano por el delito de tráfico ilícito de migrantes y se le aprehendieron provisionalmente los bienes.En la audiencia el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención provisional, la cual fue sustentada porque se acreditó el delito, existía la justificación de que el imputado se podría dar a la fuga, se corría el riesgo de destrucción de pruebas; además la comunidad y la víctima podrían estar en peligro.

La defensa del imputado tuvo objeciones y manifestó que su representado mantiene arraigo en la provincia de Darién, es sustento de su familia y mantiene cuatro hijos menores de edad, en base a ello solicitó que se le impusiera como medida la notificación ante la autoridad competente.

El Juez de Garantías indicó que para él no existía peligro de fuga, no existía peligro de destrucción de evidencias, consideró que esta persona no pertenece a ninguna organización criminal, que no cuenta con sentencias condenatorias y que no es peligro para víctimas, y que debido al carácter humanitario se le debía imponer la medida cautelar de notificación cada viernes de cada semana ante la Unidad de Seguimiento de medidas cautelares en Darién.

Al Ministerio Público se le dio como plazo de investigación seis meses.

