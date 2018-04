Juntas de Planificación no existen en Bocas del Toro según la SPIA Escrito por Redacción. Publicado en Provincias

La falta de Juntas de Planificación en los municipios de Isla Bocas, Changuinola y Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro, fue uno de los temas que acaparó la atención en la Asamblea General de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), celebrada en la ciudad de Changuinola.El representante de la SPIA, por la Seccional de Bocas del Toro, arquitecto Tomas Helington, aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación por la ausencia de supervisión en las obras del Estado, la aprobación de permisos de construcción en municipios, en muchas ocasiones sin planos y tramitados por personas no idóneas, situación que en materia de seguridad humana es extremo peligroso.Helington, mostró a los presentes en la Asamblea General, encabezada por el presidente de la SPIA, ingeniero Gustavo Bernal las cartas que ha enviado a los alcaldes de Isla Bocas, Changuinola y Chiriquí Grande, en las que hace observaciones y señala las irregularidades que se registran, sin embargo, no recibe respuestas.Según el representante de la Seccional de Bocas del Toro, la influencia política se impone a las normas que deben respetarse y prevalecer en todo lo relacionado con el ordenamiento territorial en la provincia.Hizo un llamado a las autoridades para que revisen de cerca los proyectos de la descentralización, los cuales, a su juicio, no están siendo desarrollados con la transparencia que exigen los manejos de los recursos del Estado panameño.En esta Asamblea General, participaron, el presidente de la SPIA, ingeniero Gustavo Bernal, el secretario general, ingeniero Hernán Vargas, el contralor, arquitecto Jorge Pitalúa, cuatro ex presidentes de la SPIA y los seccionales de Azuero y Chiriquí.

