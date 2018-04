Empresa de juegos mecánicos no cuenta con permisos para Feria de Azuero

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) indicó que la empresa de juegos mecánicos de la Feria de Azuero, que inicia este 19 de abril no cuenta con los permisos correspondientes.

Donderis reveló en su cuenta de Twitter que los encargados de los aparatos de diversiones no tienen permiso de esa institución ni del Cuerpo de Bomberos.

Por esta razón ordenó que no operen hasta que cumplan con los requisitos para así evitar otros accidentes.

El 1 de abril se dio un incidente en el que la falla de un juego mecánico en la denominada Ciudad Mágica, lo que provocó la muerte de una menor de 13 años en Penonomé , provincia de Coclé, caso que lleva el Ministerio Público y mantiene medidas cautelares a los propietarios.

Cómo es posible que la empresa de juegos mecánicos q está en la Feria Internacional de Azuero. No ha sacado permisos con @Sinaproc_Panama y @BCBRP /Procedemos con orden de No operación de este parque hasta q cumpla los requisitos legales no podemos esperar otro accidente! pic.twitter.com/4CtTzxqenM