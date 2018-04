Voltier: “Presidente a nuestro pueblo no se le amenaza” Escrito por Redacción Web. Publicado en Provincias

El dirigente colonense reiteró el llamado a las negociaciones reales al gobierno del presidente Juan Carlos Varela y advirtió la necesidad del resolver los problemas de forma pacífica luego del comunicado emitido en que aseguran que se “actuará con firmeza contra quienes pongan en peligro el futuro de la provincia de Colón”.

“Señor presidente nuestro pueblo no funciona con amenaza, busque la historia y usted podrá atinar. A usted le conviene, al gobierno le conviene al país le conviene que se siente con nuestro pueblo a resolver los problemas pacíficamente no vaya a reprimir vaya resolver los problemas del pueblo”, dijo en entrevista a Telemetro.



Voltier, quien funge como uno de los dirigentes del Frente por la Salvación de Colón, aseguró que no existe voluntad del gobierno para solucionar los problemas.

“El ministro de la presidencia es un experto en no es. Cuando el gobierno no tiene voluntad, el experto es Álvaro alemán y a eso lo mandaron a Colón a decirle no a todo. Esto es una trampa y un mareo y por eso estamos llamado a huelga para el 19 de abril”, expresó.

Agregó que se han presentado 16 páginas con propuestas construidas en 11 talleres en los que participaron las organizaciones de la provincia sin respuestas por parte de los representantes del Estado, aduciendo la falta de dinero.

“No se ha avanzado en nada. Solicitamos dos cosas: que se formalizará la mesa mediante Ley o un Decreto Ejecutivo, tomando en cuenta que solo le quedan 15 meses de gobierno y el Ministro dijo no; lo otro es que presentamos propuestas para que se construya viviendas de interés preferencial en el casco de la ciudad, que es la mejor manera de demostrar que no se quiere sacar a los colonenses de la ciudad y entregarse las a los ricos”.

Para el dirigente la negativa de edificar 20 multifamiliares en el Casco de Colón solo demuestra el interés de crear negocio con la especulación inmobiliaria. También enuncio que se han negados recursos para proyectos como: una planta potabilizadora en Costa Arriba y Costa Abajo, carreteras, una terminal de transporte y mejorar las condiciones de la escuelas ranchos en el distrito de Donoso.

“Uno se pregunta no quieres formalizar la mesa y no tiene voluntad de poner plata para arreglar los problemas del pueblo, para que fue el gobierno, que fue a negociar, solo fueron a decir lo que están haciendo”.

Recordó que la provincia aporta seis mil millones de dólares al Tesoro Nacional y solo recibe 230 millones.

Finalmente hizo un llamado a los empresarios y residentes del Casco de la ciudad.

“A esa minoría, compañeros del Casco de la Ciudad, demostrémosle a nuestro país civismo no hace falta usar con al violencia, el que tiene la verdad no requiere de la violencia. Vamos a esa huelga el 19 de abril y por favor abstengámonos de actos que el gobierno luego utiliza para luego desprestigiarnos. No hay que caer en vandalismo y violencia eso es lo que quiere el gobierno para hacernos quedar mal y desviar la atención ante los serios problemas que tenemos”.

En cuanto a los empresarios, “entendemos que la Zona Libre no pasa por su mejor momento. El gobierno no tiene puntería para solucionar el problema. Nosotros estamos con ustedes tenemos que ponernos de acuerdo, somos los primeros interesados en que salgamos para resolver nuestro problemas sin violencia ni saqueos”, expresó.

Según el movimiento se estima 16 mil desempleados nuevos en la Zona libre y 1, 200 como consecuencia del proyecto de renovación.

