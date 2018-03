ACP fija horarios de Semana Santa para el cruce de vehículos por las esclusas Agua Clara y Gatún Escrito por Redacción Web. Publicado en Provincias

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció el horario de tránsito vehicular por las compuertas de las esclusas de Agua Clara y Gatún, hacia y desde la Costa Abajo de Colón, durante los días de Semana Santa.

El jueves 29 de marzo ofrecerá paso expedito por las esclusas de Gatún de 5:30 a.m. 6:30 a.m. Mientras que el jueves, viernes, sábado y domingo se ha establecido ventana corrida abierta, condicionada al tránsito de buques, en ambas esclusas de 5:00 a.m. - 11:00 p.m.

Para el lunes 2 de abril, la ACP retornará a su horario regular con el paso expedito por las Esclusas de Gatún de 5:30 a.m. a 6:30 a.m. Ventana corrida abierta, condicionada al tránsito de buques, por ambas esclusas de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

La entidad también anuncio que el transbordador 5 de Noviembre operará en su horario regular de 24 horas, todos los días. Sin embargo, para el ferri Náutica JJ-1 se establecieron estos horarios de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. de jueves a domingo. El día lunes retorna la jornada de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Imprimir Correo electrónico