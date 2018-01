Menor de dos años muere tras ser arrollado por un camión Escrito por Redacción Web. 11 Enero 2018 Publicado en Provincias

Un menor de edad, de tan solo dos años, murió este jueves tras ser atropellado por un camión cuando se encontraba en la carretera, en la comunidad de La Ciriaca en Santiago de Veraguas.Según testimonio de la abuela, el infante habría salido de la casa detrás de algunos familiares. El hermano mayor lo vio e intentó cruzar para salvarlo, pero un auto que iba al otro lado de la vía no lo dejó cruzar a tiempo. “Cuando él trató de salvar al niño… el camión venía a una velocidad, que el niño no pudo salvar al hermanito”, manifestó a Telemetro.Al lugar se presentó el Cuerpo de Bomberos de Santiago quienes brindaron los primeros auxilios, sim embargo no fue posible salvar la vida del niño.Personal del Ministerio Público también se apersonó para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones del hecho.

