Mayoría de países desconocen el triunfo

EFE | Numerosos Gobiernos reafirmaron ayer su rechazo a los comicios en Venezuela, en los que fue reelegido el presidente Nicolás Maduro, y amenazaron con sanciones, que EE.UU. concretó inmediatamente al limitarle la venta de deuda y activos, mientras el Grupo de Lima rebajó el nivel de los nexos diplomáticos.Los cuestionados comicios generaron expresiones de rechazo del Grupo de Lima, que agrupa a 14 países de América, así como de EE.UU., España y Reino Unido; mientras cercanos a Maduro, como China, Bolivia, Rusia e Irán, llamaron a reconocer los resultados.Así como EE.UU., el Grupo de Lima confirmó que desconocía los resultados por no cumplir con los "estándares internacionales", y decidió "reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas" con Venezuela.AFP | Estados Unidos aumentó ayer la presión financiera sobre Venezuela, dificultando la venta de activos estatales, incluidos los de la petrolera PDVSA, tras la reelección de Nicolás Maduro en una votación que Washington calificó de "farsa".El presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana, entre ellos los de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), crucial para la economía del país sudamericano. La orden ejecutiva, abarca todas las transacciones de deuda con el gobierno venezolano o empresas estatales, incluidos pagarés conocidos como "cuentas por cobrar".Altos funcionarios dijeron que estos instrumentos habían sido utilizados por Caracas para obtener ingresos ante la necesidad de efectivo.AFP | El comando de campaña del presidente Nicolás Maduro, reelegido en unas cuestionadas elecciones, afirmó ayer que no le importa que los países del Grupo de Lima desconocieran los resultados de la votación."A nosotros no nos importa lo que opinen estos (países), ni siquiera son los pueblos, nosotros somos hermanos de los pueblos de esos países", dijo el jefe de campaña y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.El dirigente consideró que el comunicado en el que el Grupo de Lima rechaza las votaciones "forma parte de una agenda de agresión contra Venezuela", orquestada por Estados Unidos y la "derecha venezolana" para intentar desestabilizar a Maduro."Estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores y los países, pero que nos impongan algo, olvídense".

