Melania Trump regresa a la Casa tras casi cinco días hospitalizada

EFE | La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, regresó hoy a la Casa Blanca después de casi cinco días hospitalizada para recuperarse de una operación quirúrgica para tratar un problema en el riñón, según informó su oficina. "La primera dama regresó a casa, a la Casa Blanca, esta mañana.

Está descansando cómodamente y con buen estado de ánimo", dijo en un comunicado la portavoz de Melania, Stephanie Grisham. El presidente estadounidense, Donald Trump, recurrió a Twitter unas horas más tarde para expresar su satisfacción por el regreso a la Casa Blanca de la "increíble primera dama". "Melania se encuentra realmente bien.

¡Muchas gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos!", afirmó Trump, quien en un primer tuit se equivocó en el nombre de su esposa y escribió "Melanie", pero después borró ese mensaje y publicó otro con ese dato correcto. La primera dama, que cumplió 48 años el mes pasado, fue hospitalizada el lunes en el centro médico militar Walter Reed, un hospital a las afueras de Washington al que tradicionalmente acuden los presidentes y sus familiares para evaluar su estado de salud. Allí se sometió a una intervención conocida como embolización para tratar "una enfermedad renal benigna", una cirugía que "fue un éxito y no hubo complicaciones", según informó entonces Grisham.

El presidente Trump aseguró el martes que su esposa podría abandonar el hospital en "dos o tres días", pero su ingreso hospitalario se alargó un poco más, lo que llevó a algunos medios a especular sobre su estado de salud. Normalmente, los pacientes que se someten a la misma operación que la primera dama suelen ser dados de alta el mismo día de la intervención quirúrgica, según expertos consultados por la cadena CNN y el diario The New York Times. La larga hospitalización de Melania Trump es "algo atípica", pero no tiene por qué deberse necesariamente a una complicación médica, aseguró a la CNN el doctor Mohamad Allaf, vicedecano de urología en la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins, en Baltimore. "Puede deberse simplemente a un deseo de extremar las precauciones y la privacidad. Pero quedarse más también podría indicar que esta es una situación más compleja", dijo Allaf. La primera dama aseguró este miércoles en Twitter que se encontraba "genial" y que estaba deseando volver "pronto a la Casa Blanca", y este viernes volvió a recurrir a la red social para expresar su tristeza por el tiroteo que dejó diez muertos en una escuela en la localidad tejana de Santa Fe. Su portavoz destacó hoy que su oficina "ha recibido miles de llamadas y correos electrónicos deseándole lo mejor a la señora Trump", y agradeció esos gestos. Melania Trump es la primera dama que ha tenido que pasar por el quirófano para someterse a una operación seria desde que, en octubre de 1987, Nancy Reagan (1981-1989) se sometiera a una mastectomía por un cáncer de seno. El presidente Trump permaneció en la Casa Blanca mientras su esposa era operada, aunque por la tarde la visitó en el hospital militar, y volvió a hacer lo mismo los dos días siguientes. Desde que su esposo llegó al poder en enero de 2017, Melania Trump guardó un perfil bajo, pero este mismo mes presentó su iniciativa como primera dama, el plan "Be Best" (Sé mejor), que busca promover una vida más sana para los niños, así como combatir el acoso en Internet y el abuso de opioides.

