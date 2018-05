Confirman procesamiento de Menem en Argentina por explosión de fábrica militar Escrito por Redacción. Publicado en Internacionales

AFP | Un tribunal argentino confirmó este jueves el procesamiento sin prisión preventiva del expresidente y senador Carlos Menem, de 87 años, como supuesto autor mediato de la explosión de una fábrica militar que dejó 7 muertos en 1995.El delito por el que está acusado Menem -al igual que a los militares ya condenados- es el de "estrago doloso agravado por muerte de personas" en un hecho que, según la acusación, se llevó a cabo para borrar pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.La Cámara Federal (apelaciones) de Córdoba confirmó una resolución de 2013 de un juez de primera instancia, que había procesado al ex mandatario (1989-1999), informó el Centro de Información Judicial (CIJ).Con el voto de dos de los tres jueces y uno en disidencia, el tribunal además agravó la acusación de "instigador" a "autor mediato" de la voladura de la fábrica militar Río Tercero ocurrida el 3 de noviembre de 1995.La decisión judicial abre las puertas a un nuevo juicio a realizarse en Córdoba, 700 km al norte, por este caso, complementario a otro proceso que en 2014 condenó a cuatro militares retirados a penas de entre 10 y 13 años de prisión.La explosión provocó siete muertos y 300 heridos, arrasó con viviendas vecinas y dejó 25 millones de dólares en pérdidas materiales.En 2013, Menem fue condenado a siete años de prisión en otro juicio por esa venta ilegal de 6.500 toneladas de armamento y municiones a Croacia y a Ecuador, cuando pesaban embargos sobre ambos países por diferentes conflictos.El expresidente no cumple la pena por gozar de fueros parlamentarios.En 2014, en el juicio a los cuatro exfuncionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Menem no estuvo en el banquillo porque había sido imputado, luego sobreseído, y nuevamente procesado y sobreseído, tras sucesivas apelaciones.También fue sobreseído el entonces jefe del ejército, teniente general Martín Balza, de 85 años, exembajador argentino en Costa Rica y en Colombia entre 2003 y 2016.El contrabando de armas se hizo mediante secretos que autorizaban el embarque de cañones, fusiles y otros pertrechos desde Buenos Aires hasta los supuestos destinos de Panamá y Venezuela, pero que fueron desviados a Croacia y a Ecuador.Argentina además era garante de paz del enfrentamiento bélico de 1995 entre Ecuador y Perú, conocido como el conflicto de Cenepa, aunque nunca se declaró la guerra entre ambos países.Además, Menem está siendo juzgado por presunto encubrimiento y desvío de la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA que causó 85 muertos y 300 heridos en 1994.

Imprimir Correo electrónico