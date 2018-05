Rosa María Payá denuncia que Cuba se "burla" del exámen D. Humanos Escrito por Redacción. Publicado en Internacionales

EFE | Rosa María Payá, hija del disidente cubano fallecido en 2012 Oswaldo Payá, denunció que Cuba se está "burlando" del Examen Periódico Universal (EPU) al que hoy se someterá en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Estamos aquí para denunciar los esfuerzos del régimen cubano por burlarse de nosotros, de los ciudadanos cubanos y del proceso del EPU", afirmó la activista en un encuentro con la prensa horas antes de ese escrutinio. El Examen Periódico Universal es la evaluación que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace sobre el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales al que deben someterse todos los Estados miembros y al que hoy se somete Cuba.

"El informe que las supuestas entidades de la sociedad civil cubana han enviado es totalmente ficticio, y no sólo eso, han inventado 400 ONG". Payá indicó que entre estas ONG se encuentra "la Federación cubana del Deporte Canino, o la Asociación cubana de Otorrinonaringología, que no tienen nada que ver con derechos humanos". Y agregó que, normalmente, los Estados presentan un informe de unas 30 ONG.

La activista denunció que ni en el informe del Gobierno ni en el de las ONG no se denuncian "la realidad de lo que ocurre en el país". "No se habla de casos de torturas, de desapariciones, de detenciones arbitrarias, que siguen siendo comunes, ni de secuestros exprés que es un patrón que continúa, las Damas de Blanco (activistas) las sufren todas las semanas", y agregó "que se han documentados 330 secuestros exprés en el último mes".

Además, Payá dijo que la cifra de prisioneros políticos "asciende actualmente a 120 personas con sentencia dictada". La hija de Oswaldo Payá subrayó, además, que en las últimas semanas se han dictado 5 sentencias contra defensores de derechos humanos, "e incluso defensores de derechos ambientales. Se ha condenado a un activista ambiental a 1 año de prisión, por denunciar los maltratos a la biodiversidad". Asimismo, puntualizó que se dan casos "absurdos como el de tres activistas que fueron condenados a dos años y medio de prisión por manifestarse en silencio en la plaza Céspedes y fueron acusados y condenados por el delito de peligrosidad predelictiva, una figura que solo existe en Cuba y que asegura que no tiene que cometer delito para ser detenido". Con respecto a la presidencia de Miguel Díaz-Canel el pasado 19 de abril, Payá dijo que el régimen cubano "está vendiendo un proceso de cambio político cuando la designación se ha hecho a dedo".

"Para las últimas elecciones había 605 candidatos para 605 puestos. La posibilidad de elección para los cubanos fue cero". Además, la activista denunció que las autoridades no han permitido salir de la Isla "a cientos de activistas" en los últimos meses, y específicamente para el EPU "al menos cinco". "No tenemos libertad de entrar y salir como ciudadanos, a mi propia madre no la dejaron entrar a Cuba a visitar la tumba de mi padre", aseveró.

Es por todo ello que Payá defendió la plataforma "Cuba decide", una campaña que pide un plebiscito para cambiar el sistema político del país caribeño. "Queremos el reconocimiento para los cubanos, porque son los más excluidos, por eso promovemos un plebiscito que permita el cambio". Indicó que la plataforma cada vez tiene más apoyos tanto en el exterior como en el interior de la isla, como se demostró en las últimas elecciones, cuando, según su recuento, un 37 % de los electores "o votaron en blanco o pusieron 'Cuba decide' demostrando su oposición al régimen", concluyó.

