Expresidente Fujimori comparece en tribunal por matanza de 1992

AFP | El expresidente peruano Alberto Fujimori compareció este viernes ante un tribunal por una matanza de seis campesinos en 1992, tras salir de prisión hace cuatro meses gracias a un polémico indulto.

Tras una audiencia de casi tres horas, el tribunal debe decidir el pedido del fiscal de prohibir la salida del país a Fujimori, de 79 años, mientras avanza el proceso por la matanza de seis campesinos en Pativilca, al norte de Lima, bajo su gobierno (1990-2000).

El pedido del fiscal debe ser resuelto en un plazo de 15 días. Si se le prohíbe salir del país, esta restricción durará un máximo de tres años.

"Ha mejorado en su salud y hasta puede salir de pesca, según lo ha manifestado su hijo Kenji" Fujimori, afirmó el fiscal Luis Landa, en alusión a que el expresidente gozaba de buena salud para enfrentar juicio, tras la publicación de una foto en las redes sociales en que aparece con su hijo a la orilla de un río.

Fujimori, quien vestía una camisa blanca y pantalón gris, dijo ante el tribunal que no tenía intenciones de salir del país.

"Quiero exponer en su momento los hechos. Por ello ratifico mi arraigo en el Perú para resolver cualquier tema" judicial, declaró calmadamente el exmandatario en la audiencia.

"No tengo intención de viajar a ninguna parte. Yo tengo casi 80 años, la esperanza de vida en está situación es corta, quiero estar al lado de mis hijos", respondió Fujimori ante la pregunta de por qué el tribunal debía creerle que no escaparía de Perú, como lo hizo el año 2000, cuando se marchó a Japón, desde donde envió por fax su renuncia a la presidencia.

El fiscal Landa justificó su solicitud diciendo que Fujimori había empezado a tramitar su pasaporte luego de haber recibido el indulto.

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, descarto que su cliente hubiese tramitado un pasaporte para fugarse y argumentó que no había acusaciones formales contra el expresidente.

"Lo que cierto es que no hay acusación fiscal, porque fue devuelta a la fiscalía", explicó el abogado.

La fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas exintegrantes de un grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas.





El 29 de enero de 1992, en una época de gran actividad guerrillera en Perú, miembros del Grupo Colina, integrado por militares, secuestraron y asesinaron a seis personas en el pueblo agrícola de Pativilca.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación reconstruyó el hecho con testimonios y determinó que los militares encapuchados ingresaron por la fuerza a las casas en la madrugada y en una hora y media secuestraron a los seis hombres: tres campesinos, un estudiante, un chofer y un profesor.

Uno a uno, los encapuchados los arrastraron, los golpearon y los subieron a vehículos en medio de la apacible noche de verano. Los testimonios de los hijos y esposas de las víctimas coinciden en que los comandos llevaban ropa oscura y utilizaron desmedida violencia. Sus cuerpos nunca aparecieron.

Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por otras dos matanzas, salió en libertad tras 12 años en la cárcel luego de ser indultado en la víspera de Navidad por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Esta decisión de Kuczynski abrió un segundo proceso de destitución contra él, que condujo a su renuncia el 21 de marzo, tras salvarse de una primera moción de "vacancia" gracias al apoyo de un sector del fujimorismo encabezado por Kenji.

