New York Time y New Yorker ganan Pulitzer Escrito por AFP. Publicado en Internacionales

AFP | El diario The New York Times y la revista The New Yorker ganaron ayer el Premio Pulitzer al servicio público por las explosivas revelaciones que derribaron a Harvey Weinstein y desataron una profunda reflexión mundial en torno al acoso sexual.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times liderado por las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, así como al colaborador de la New Yorker Ronan Farrow, por los impactantes artículos que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

Desde la publicación de estas dos notas en octubre pasado, más de un centenar de mujeres acusaron públicamente al otrora poderoso productor de cine y televisión de acoso, agresión sexual o violación, dando nacimiento al movimiento #MeToo que se ha tornado global.

Los dos medios ganaron el Pulitzer "por un periodismo explosivo, de impacto, que expuso a depredadores sexuales poderosos y adinerados, incluidas acusaciones contra uno de los productores más influyentes de Hollywood", dijo Dana Canedy, administradora de los Pulitzer.

