Piden liberación de periodista salvadoreño detenido por Inmigración de EEUU Escrito por Redacción. Publicado en Internacionales

EFE | La organización antirracista Southern Poverty Law Center (SPLC) presentó hoy una denuncia en una corte federal de Estados Unidos para lograr la liberación de Manuel Durán, un periodista salvadoreño que fue arrestado cuando cubría una protesta en Memphis y fue entregado a las Inmigración (ICE).

Este grupo independiente que se dedica a vigilar casos de extremismo y crímenes de odio en el país calificó el arresto de "ilícito" y ve la acción como una "venganza" de ICE por informar sobre la aplicación de las leyes migratorias en el estado de Tennessee. Precisamente éste era el motivo de una protesta realizada el pasado 3 de abril contra los centros privados de detención de inmigrantes y que Durán cubría como reportero cuando fue detenido por la policía de Memphis por "conducta desordenada" y "bloqueo de la vía pública".

Fue detenido junto a ocho personas más (ninguna de las otras siete era periodista), y aunque se les retiraron los cargos, él fue entregado posteriormente a las autoridades migratorias y trasladado a un centro de detención en Luisiana para su deportación. El SPLC, apoyado por numerosos grupos comunitarios, sostuvo hoy que su detención tenía el objetivo de "oprimir" el reportaje de Durán, que en ese momento transmitía por Facebook Live la marcha, por lo que se "violaron" sus derechos de libertad de expresión y de prensa.

"Nadie tendría que ver sus libertades privadas por querer un futuro mejor para sus hijos. Éste es un sistema cruel que criminaliza a gente que no crea ningún peligro en este país. Mi mayor reto es seguir trabajando para mi gente, no importa desde dónde", sostuvo el periodista en un comunicado que leyó hoy su pareja, Melisa Valdez. Durán, periodista del medio en español "Memphis Noticias", lleva más de diez años en Estados Unidos junto a su familia, y según el canal Univision, no tiene un estatus legal de permanencia en Estados Unidos. Como precedente, el SPLC presentó una petición en marzo del año pasado ante el arresto de Daniela Vargas, una joven indocumentada que fue arrestada por ICE después de hablar en contra de las detenciones de inmigrantes en una rueda de prensa en Jackson (Misisipi). La queja exponía también que se había violado su derecho de expresión, el mismo motivo que argumentó hoy la organización y que en ese caso sirvió para que ICE liberara a la "soñadora" pocos días después.

