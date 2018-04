Rousseff: No retiraremos la candidatura de Lula, lucharemos por ella Escrito por Redacción. Publicado en Internacionales

EFE | La expresidenta de Brasil Dilma Roussef (2011-2016) insistió hoy en que el exmandatario Luiz Inacio Lula de Silva es "inocente" y dijo que el Partido de los Trabajadores (PT) luchará y llegará a "todas las instancias jurídicas" para que pueda ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

En una conferencia-coloquio pronunciada en Casa de América de Madrid, Roussef pidió "solidaridad internacional" para defender al izquierdista Lula, encarcelado desde el sábado por una condena de doce años en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero en un "proceso distorsionado", según la expresidenta. "Nuestro candidato sigue siendo Lula, es una cuestión de justicia, es inocente, y si quieren sacarlo de la carrera electoral deberán ser ellos con sus métodos", dijo en alusión a quienes promovieron su juicio, condena y encarcelamiento.

Rousseff vinculó su destitución como presidenta en 2016, debido a unas irregularidades en las cuentas públicas, y el caso de Lula a un "golpe parlamentario y mediático" en Brasil, que tuvo el "apoyo de corporaciones" del Poder Judicial y una parte de "intereses del mercado". "Está preso (Lula), no tiene voz, nosotros seremos su voz y viajaremos por el país, haremos una gran movilización, también exterior y pedimos la solidaridad internacional", enfatizó.

"No vamos a desistir de su candidatura, no vamos a plantear alternativas", anunció. En Brasil, opinó, hay una "distorsión del papel del Poder Judicial, que es muy grave porque ninguna democracia subsiste sin Justicia ciega". Añadió que se utilizó la estrategia de "destruir" a Lula de forma civil, cuando éste "no es un radical, sino un conciliador", y afirmó que la democracia en Brasil está "en riesgo".

Auguró que el país no saldrá de esta situación sin elecciones, siempre que se respeten los resultados, al tiempo que negó que exista un clima para un golpe militar, que sería "ridículo". Rousseff, invitada por la Cátedra de Estudios Iberoamericanos de la Universidad española Carlos III y Casa de América, fue presentada por el exministro de Justicia de Brasil José Eduardo Cardozo, e interrumpida por aplausos de parte de la audiencia y gritos de "¡Lula, libre!" Relató cómo el PT ganó cuatro elecciones consecutivas, "redujo" las desigualdades sociolaborales y fomentó unas relaciones exteriores brasileñas "independientes". Pero tras la última victoria electoral, hubo una "confabulación golpista" basada en el partido del actual presidente, Michel Temer, aseguró. Dijo que los "golpistas" querían "parar" la "sangría" de las investigaciones por corrupción durante su gobierno.

"Habíamos sacado al país del hambre; y ahora Brasil es un pálido reflejo del pasado reciente", aseguró, pues "todas las conquistas sociales han sido destruidas". Hoy por hoy, prosiguen las investigaciones por corrupción de los gobernantes "golpistas", lo que significa su pérdida de credibilidad. "El objetivo era destruirnos y quitarnos del juego político", explicó Rousseff, pero Lula "no hace más que subir en los sondeos, a pesar de la campaña para destruirlo", en lo que llamó "justicia del enemigo". Preguntada por una serie de Netflix sobre corrupción en Brasil, argumentó que "distorsiona" la realidad e indicó que quien controla parte de esa plataforma digital -algún fondo con empresas como Chevron y la Shell, según citó-, está "detrás del intento de privatizar Petrobras". Sobre intereses extranjeros en el "golpe" que ella denuncia, cree que había participación de este tipo de fondos, aunque no sabe hasta qué punto.

Y recordó las "grabaciones" a que fue sometida por EEUU durante el mandato del expresidente estadounidense Barack Obama, según denunció el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU Edward Snowden.

