Presidente electo de Costa Rica descarta asistir a Cumbre de las Américas Escrito por EFE. Publicado en Internacionales

EFE | El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, descartó hoy, 3 de abril de 2018, acudir a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo la próxima semana en Perú, mientras el actual mandatario Luis Guillermo Solís, aún no se decide.

"Por agenda se me hace imposible ir, mi prioridad es trabajar en Costa Rica para dar resultados rápidos a los costarricenses", dijo Alvarado en una escueta declaración remitida a los medios.

Solís, quien entregará el poder el próximo 8 de mayo, dijo hoy en la conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno que aún no ha decidido si acude a la cumbre, pero que de hacerlo invitaría al mandatario electo para que se presente oficialmente ante el resto de presidentes.

"He considerado la posibilidad de que me acompañe, pero está el tema del tiempo y sé que como Presidente Electo se necesita mucho para realizar la transición hacia el nuevo gobierno. Será don Carlos el que decida si me acompaña", mencionó Solís.

Carlos Alvarado agradeció la invitación de Solís, pero descartó hacer el viaje. El presidente electo ganó las elecciones de segunda ronda el pasado domingo y ha dicho que se dedicará estas semanas a conformar un gabinete de unidad nacional con diversos partidos, para lo cual ya ha girado una invitación formal

