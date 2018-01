Ciudadanos de Hawái reciben alerta falsa de ataque de misiles Escrito por Redacción Web. 13 Enero 2018 Publicado en Internacionales

EFE | Los ciudadanos de Hawái recibieron hoy una alerta en sus teléfonos móviles que indicaba que un misil balístico se dirigía hacia ese estado estadounidense de forma inminente, una alarma que resultó ser falsa, según aseguraron más tarde las autoridades estatales. El senador demócrata por Hawái Tulsi Gabbard aseguró a través de su cuenta de Twitter que no había "ningún misil llegando Hawái" y aseguró que había confirmado dicha información con el Gobierno hawaiano. La Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái (EMA) también confirmó en Twitter que no había amenaza. El portavoz del Comando del Pacífico de Estados Unidos, el comandante David Benham, dijo en un comunicado que PACOM "no ha detectado ninguna amenaza de misiles balísticos a Háwai" y que el "mensaje anterior se envió por error". "El estado de Hawái enviará un mensaje de corrección lo más pronto posible", agregó. La falsa alarma se produce en medio de las intensas tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte tras las continuas pruebas de misiles balísticos y el desarrollo del programa nuclear que está llevando a cabo Pyongyang.

