Policía afirma que cortocircuito causó incendio en imagen de Cristo en Lima
13 Enero 2018

EFE | El incendio que durante la madrugada de hoy afectó una gran imagen de Cristo colocada en Lima, frente al océano Pacífico, fue causado por un cortocircuito, afirmó la Policía Nacional del Perú (PNP). El coronel Manuel Rivera, jefe de la División Policial Sur, declaró a la agencia oficial Andina que el cortocircuito se originó en el sistema de iluminación ubicado en la base de la estructura, una estatua de 37 metros de alto que fue donada en 2011 por la constructora brasileña Odebrecht. Agregó que la falla eléctrica se dio por "la fuerte humedad en la zona, sumada a la exposición de los cables en la base del monumento". Rivera dijo que agentes de Seguridad del Estado confirmaron que se trató de un cortocircuito y descartaron que se haya tratado de un acto vandálico o de sabotaje, a pocos días de la visita que hará el papa Francisco a Perú, del 18 al 21 de enero. "La seguridad policial está garantizada para la visita del santo padre", aseveró la autoridad policial. Aseguró, además, que la estructura del monumento no ha sido dañada y que una gran mancha negra que se observa en la parte posterior es producto del humo que originó el incendio. "Hemos hecho las coordinaciones con las autoridades de la municipalidad para que emprendan los trabajos de restauración correspondiente", sostuvo. Medios locales informaron hoy que el incendio en el Cristo del Pacífico comenzó hacia las 04.20 horas de hoy (09.20 GMT) y fue controlado por cuatro unidades de los bomberos voluntarios. Los bomberos detallaron, en ese momento, que en el lugar donde comenzó el fuego, entre el pedestal y la base de la imagen, construida a imitación del Cristo de Corcovado de Río de Janeiro, "no hay corriente" eléctrica, pero enfatizaron que aún no podían determinar las causas del origen de las llamas. Según el Canal N de televisión, miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía encontraron "trapos con olor a gasolina", lo que hacía presumir que el incendio pudo haber sido provocado, mientras que la emisora RPP Noticias señaló que existía la hipótesis de que "fue provocado por desconocidos". Incluso el expresidente Alan García, en cuyo segundo mandato se instaló la imagen de Cristo, publicó un mensaje en su cuenta en la red social Twitter en el que repudió un posible sabotaje. "Malvados. Su rencor intenta destruir la imagen de Cristo, pero solo destruye sus propias almas", afirmó. El Cristo del Pacífico fue instalado en 2011 en el Morro Solar de Lima, un cerro ubicado a orillas del océano Pacífico en el distrito de Chorrillos, durante el segundo gobierno de García (2006-2011), quien aseguró que fue una donación de Odebrecht, lo que ha generado gran polémica a lo largo de los años.

