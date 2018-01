La costa este de Estados Unidos se enfrenta al frío polar tras las nevadas Escrito por Redacción Web. 06 Enero 2018 Publicado en Internacionales

EFE | La costa este de Estados Unidos se enfrenta este fin de semana a una ola de frío polar que hará caer los termómetros muy por debajo de los 0 grados y con sensaciones térmicas más agudas, tras la tormenta de nieve que dejó una veintena de muertos entre el jueves y el viernes.

"Temperaturas gélidas y peligrosos vientos fríos han envuelto a buena parte del este de los Estados Unidos este fin de semana.

Tomen precauciones para evitar congelación mientras estén fuera", avisó hoy el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en su cuenta de Twitter.

Los puntos más frígidos del país serán los picos de las Montañas Blancas, en New Hampshire, donde según The New York Times el mercurio alcanzaba previsiblemente unos -40 C el viernes por la noche, con una sensación térmica inferior a -70 C.

Se han emitido avisos y alertas por vientos helados en buena parte del noreste, desde Washington D.C. hasta Maine, pasando por Nueva Jersey, Pensilvania, Nueva York y Boston, que estarán vigentes hasta la mañana del domingo.

El NWS advierte que el aire y el viento pueden ser de casi -30 C y "causar congelación en tan poco como 30 minutos de exposición de la piel", por lo que recomienda llevar gorros y guantes para evitar hipotermias.

En zonas del interior, como el sur de Vermont o el noroeste de Connecticut, los "peligrosos" vientos pueden alcanzar -40 C y provocar congelación más rápido, en 10 minutos, desgrana la institución.

Al este de Virginia y de las dos Carolinas hay avisos por tiempo invernal, con más vientos helados en algunos puntos, y entre el sur de Georgia y el norte de Florida el NWS ha emitido alertas de heladas, con temperaturas de hasta -6 C. Esta semana, una tormenta invernal ya ha dejado grandes cantidades de nieve en la costa este, desde Florida, en el sur del país, hasta Maine, en el norte, y los servicios públicos se afanan en hacer las calles y carreteras transitables a pesar de la nieve y el hielo, recoge CNN.

La ciudad de Nueva York y sus alrededores quedaron cubiertos con un tupido manto blanco de hasta 40 centímetros el jueves, cuando se declaró un estado de emergencia y las escuelas públicas permanecieron cerradas.

En un lugar tan céntrico como Central Park, que se llenó de paseantes y niños con trineos la tarde del jueves, al ofrecer una tregua los copos de nieve, la temperatura era este sábado por la mañana de unos -8 C, con una sensación de casi -20 C.

Entre los problemas derivados del temporal ha habido cortes de electricidad, cientos de vuelos cancelados o retrasados en los aeropuertos y accidentes en carreteras, además de fallecimientos relacionados con las condiciones meteorológicas.

Una niña de 9 años que recibió el impacto de un camión mientras bajaba en su trineo por una calle en Virginia está entre la veintena de muertos que ha dejado la tormenta de nieve en el país.

En Nueva York, un hombre murió afectado por un infarto tras haber estado quitando la nieve de su propiedad y una mujer falleció por una emergencia médica después de haber estado a descubierto el jueves, según Newsday.

Entre el domingo y el lunes se espera otra tormenta que volverá a cubrir de nieve algunas de las principales ciudades del este y el medio oeste, como Chicago, Cleveland, Nueva York o Atlanta, de acuerdo con CNN. Tras el lunes, se prevé una mejora de las condiciones.

