Trump se arroga logro en seguridad Escrito por EFE. 03 Enero 2018

EFE | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se arrogó ayer el mérito de que en 2017 no se haya registrado en el país ni un solo fallecimiento debido a un accidente aéreo en grandes vuelos comerciales."Desde que llegué al cargo he sido muy estricto con la aviación comercial", afirmó Trump para agregar que en el pasado año no se habían contabilizado muertes en este ámbito.El mandatario aseguró en su Twitter que se trata de "buenas noticias", ya que habían informado "de que hubo cero muertos en 2017, el año mejor y más seguro registrado".Trump se arrogó el logro sin precisar qué regulaciones implementadas por su gabinete habían conllevado este éxito.

