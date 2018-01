Donald Trump amenaza con cortar ayuda a Pakistán Escrito por AFP. 02 Enero 2018 Publicado en Internacionales

AFP | El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió ayer que cortaría la ayuda de su país a Pakistán, acusando a Islamabad de albergar a extremistas violentos y mentir al respecto. "Estados Unidos tontamente ha dado a Pakistán más de $33.000 millones en ayuda durante los últimos 15 años, y ellos no nos han dado nada que no sean mentiras y engaños, tomando como tontos a nuestros líderes", dijo Trump en su primer tuit de 2018."Ellos dan resguardo a los terroristas que cazamos en Afganistán, con poca ayuda. ¡No más!", añadió.Las reacciones a estos dichos no se hicieron esperar. Pakistán "ha dado a EE.UU. libre acceso a su espacio aéreo y terrestre, a sus bases militares y a una cooperación en materia de inteligencia que ha diezmado a Al Qaida durante 16 años, pero no nos dieron nada a cambio, más allá de insultos y desconfianza", tuiteó el ministro de Defensa paquistaní, Khurram Dastgir-Khan.El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, atribuyó los comentarios de Trump al hecho de que Estados Unidos está "en un punto muerto en Afganistán". "Si recibimos dinero de EE.UU, es por los servicios prestados", agregó, hablando en urdu.Las relaciones entre Washington e Islamabad se han desplomado durante el gobierno de Trump, quien declaró en agosto que "Pakistán con frecuencia da resguardo a agentes del caos, la violencia y el terrorismo".La semana pasada, el diario The New York Times publicó que el gobierno estadounidense evalúa seriamente retener $255 millones de un paquete ya demorado de ayuda a Islamabad por su incapacidad de combatir de mejor manera a los grupos terroristas en Pakistán.

