Respaldo masivo a jefe de Cicig tras orden de Morales de expulsarlo del país

EFE | El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez recibió hoy el respaldo de varios sectores ante el anuncio del presidente Jimmy Morales de expulsarlo del país, extremo que impidió la Corte de Constitucionalidad (CC).

En una decisión dividida, la CC amparó provisionalmente a Velásquez y ordenó que no se expulse al abogado colombiano.



Desde pueblos indígenas, embajadas, dirigentes políticos, la exguerrilla URNG y el procurador de los Derechos Humanos, entre otros, rechazaron la declaración de "persona non grata" a Velásquez y demandaron su continuidad al frente del organismo de la ONU por su contribución para combatir la impunidad y corrupción en el país.



En un pronunciamiento, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres se manifestó "consternado" por la decisión del presidente de declarar "persona non grata" a Velásquez y pidió a las autoridades guatemaltecas que se le trate con respeto.



"Bajo el liderazgo del comisionado Velásquez la Cicig ha hecho una contribución decisiva al fortalecimiento de las instituciones del sector justicia de Guatemala ayudando a que se impartiera justicia en varios casos", dijo.



Las embajadas de los Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea, lamentaron la decisión del mandatario en un comunicado conjunto en el que asegura que la Cicig ha desempeñado "un papel vital en la lucha contra la impunidad y la corrupción que socavan la seguridad y la prosperidad en Guatemala".



La líder indígena y premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, dijo telefónicamente a Efe desde México que hace "un llamado a la comunidad internacional para apoyar la lucha contra la impunidad. Vamos a agotar todos los mecanismos legales para que no triunfe esta decisión que me parece brutal".



En la sede de la Cicig manifestantes expresaron el respaldo al comisionado y no dejaron entrar a un mensajero de la Cancillería, que se supone trasladaba la notificación de "persona non grata", según constató Efe.



Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresó su preocupación por la decisión presidencial y dijo que Morales "debió abstenerse" sobre el trabajo del comisionado porque su entorno familiar está siendo procesado penalmente y contra él también se presentó un antejuicio para que sea investigado por una supuesta financiación electoral ilícita.



La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), adscrita al Ministerio Público (MP), señaló: "señor Iván Velásquez, nuestra admiración y agradecimiento por todo el apoyo, por refrendar nuestro sueño de una Guatemala mejor, porque la Justicia no se negocia".



A las muestras de respaldo se unió la exguerrilla aglutinada en el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que señaló en un comunicado que su "partido, sumamente indignado, rechaza de manera enérgica la decisión nefasta y equivocada del presidente Jimmy Morales de declarar non grato y expulsar a Iván Velásquez".



Este "error" del mandatario, arguyó la URNG, pone en riesgo "el Estado de derecho, profundiza la ingobernabilidad en el país y nos lleva por derroteros en los que como guatemaltecos debemos de estar unidos para seguir en la lucha contra la corrupción".



Los pueblos indígenas de los 48 Cantones del departamento occidental de Totonicapán dijeron "en virtud de nuestra triste y lamentable realidad, pedimos la continuidad y permanencia de la Cicig y del comisionado Iván Velásquez por tiempo indefinido hasta que se tenga una cultura de transparencia y que los recursos sea administrados objetivamente en beneficio de la población".

