Proponen cumbre de solidaridad con Venezuela Escrito por Redacción Web. 26 Agosto 2017 Publicado en Internacionales

EFE | El vicepresidente sectorial de Desarrollo Social del Gobierno venezolano, Elías Jaua, dijo hoy que se realizará una cumbre de "solidaridad" con Venezuela entre el 15 y 17 de septiembre, tras la "agresión" de Estados Unidos.

Durante una reunión preparatoria de esa cumbre con analistas, activistas, representantes de movimientos sociales e intelectuales de varios países, Jaua indicó que ese encuentro se hará "los días 15, 16 y 17 de septiembre de este mismo año".

En la reunión de hoy Jaua, en compañía del ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas y el constituyente Adán Chávez, expuso a los analistas la coyuntura por la que atraviesa Venezuela y señaló que a pesar de ello se cuenta con "los mecanismos para seguir resistiendo". El también ministro de Educación, que no ofreció mayores detalles de la cumbre, dijo que EE.UU. está a la cabeza de las arremetidas contra Venezuela y añadió que como parte de esto está "la agresión por parte de la oligarquía colombiana a través de una provocación militar en nuestra frontera común". Denunció también que hay un "intento desesperado por crear una fisura" en la Fuerza Armada "para crear una ruptura en el orden democrático" y que el "imperialismo norteamericano" quiere continuar una escalada de "provocaciones armadas", además de un "bloqueo naval". Asimismo, Jaua agradeció la presencia de estos analistas e intelectuales, que según dijo, son de Cuba, Rusia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile y otros países. "Ustedes son la vanguardia más avanzada de nuestro pueblo, cada vez que escriben un artículo, cada vez que realizan una movilización, cada vez que en un medio de comunicación de sus países defienden la verdad de un pueblo que ha decido ser libre (...) por eso muchas gracias por estar aquí en esta reunión", dijo. Por su parte, el constituyente Adán Chávez reiteró que la "arremetida imperial" de EE.UU. no es nueva y destacó que ahora las redes sociales y medios de comunicación también han tenido una "arremetida feroz" contra su país. En el último mes EE.UU. ha anunciado diferentes sanciones para funcionarios venezolanos y del Gobierno de Nicolás Maduro. Este viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal". Trump también ha emitido declaraciones críticas con la Administración de Maduro e incluso ha dicho que no descarta una opción militar para el país suramericano. Todas estas acciones han sido rechazadas por Maduro y su Gobierno.

