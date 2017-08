El gobierno del presidente Macron replica a la crítica de Hollande por la reforma laboral Escrito por Redacción. 25 Agosto 2017 Publicado en Internacionales

EFE | El primer ministro francés, el conservador Edouard Philippe, replicó como ya lo hizo el propio presidente, Emmanual Macron, a las críticas lanzadas por el anterior jefe del Estado, François Hollande, sobre la reforma para flexibilizar el mercado laboral que se formaliza la semana próxima.

"François Hollande manifiesta el deseo de que todo continúe como antes. Los franceses no lo quieren en absoluto", afirmó Philippe en una entrevista radiotelevisada por "RMC" y "BFMTV". Recordó que el anterior presidente había llevado a cabo en 2016 una reforma del mercado laboral que no estaba en el programa con el que fue elegido en 2012, y que además "no se discutió en detalle" con los sindicatos.

"Nosotros -argumentó- tenemos un método totalmente inverso", ya que los cambios en la normativa laboral estaban en el programa de Macron, se han discutido "con el conjunto de las organizaciones sindicales y patronales", a quienes se van a presentar en primer lugar los cinco decretos que se van a dar a conocer.

