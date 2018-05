El polémico sector de la construcción Escrito por Ciara Morris. Publicado en Palabras cortas

Me preocupa la situación por la que está pasando el sector construcción en nuestro país.No estoy en contra del aumento salarial a los trabajadores de esta industria, por el contrario, me alegra que se les de un mejor reconocimiento por el trabajo que realizan. Sin embargo, este aumento no debió darse en un momento en que la economía del país sigue golpeada.Al final, somos nosotros los que pagaremos esos aumentos sin tener la capacidad de comprar la casa que queremos por los altos costos que se estarán registrando próximamente.Ciara MorrisTwitter: @CiaraMorris21Instagram: CiaraMorris21

