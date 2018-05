Prácticas monopolísticas están de moda Escrito por Yessika Calles. Publicado en Palabras cortas

Cada vez que hay una temporada donde un artículo o producto se vende como “pan caliente”, la mayoría de los comercios le establecen el mismo precio, no se sabe si es que se ponen de acuerdo o en realidad ese determinado producto tiene ese costo. ¿Estás no serían prácticas monopolísticas?.Es lamentable que se aprovechen de las necesidades de las personas. Un festín han tenido comercios con la venta de vestuarios para la etnia negra y el Día del Trabajador, no hay opción de compra porque todos tienen el mismo precio.Yessika CallesTwitter: @CallesYessikaInstagram: yessika_calles

