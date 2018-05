Aprobar una ley sin presiones Escrito por Yessika Calles. Publicado en Palabras cortas

Al hablar de la tipificación de la evasión fiscal como un delito se preocupan muchos sectores; las autoridades han planteado que esto es un beneficio para el sistema financiero panameño, pero el resto de la sociedad augura las consecuencias negativas que esto tendría.

Desde la persecución política hasta la posibilidad de que organismos internacionales tomen ventaja de presionar al país para adherir otras legislaciones, ya que muchos han criticado que esto no es una iniciativa propia del país, si no que obedece a presiones para no entrar en una lista del Gafi.

